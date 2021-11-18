Erdoğan’dan ‘helalleşme’ yanıtı: Bukalemun siyaseti

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısından, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in sözlerine, faiz indiriminden 50 +1 tartışmalarına kadar çok sayıda konuda önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından çarpıcı satır başları:

BİR BAYANIN AĞZINDAN BÖYLE İFADE ÇIKAR MI?

“Bu küfürbaz, terbiyesiz, yüzsüz, erdemsiz kişiliklere hak ettiği dersin, gittikleri her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Hele hele genel başkan bir bayan olanın, küfrü asla yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından ‘yavşak, yavşaklar’ diye bir ifade çıkar mı? Ne yazık ki bu çatı, bu çatının altı bunu da gördü. Ben diyorum ki, milletim, işte bu tür bir bayana gereken dersi, cevabı inşallah 2023’ün haziranında verecektir. Zira bu çatının altı, bu tür kadınlara asla müsaade etmez. Şehitlerinin emanetlerine ve gazilerine saygı göstermeyenden, ülkesinin milli güvenlik çıkarlarına öncelik vermeyenden bu millete hayır gelmez.

BAŞÖRTÜLÜ KIZLARIMDAN HELALLİK İSTE ÖNCE

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Son günlerde biri de ‘helalleşelim’ demeye başladı. Bizim inancımızda helalleşme vardır ve çok önemlidir. Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan hâlâ kalkıyorsun diyorsun ki, ‘Onların hukukunu biz koruduk.’ Neyi korudun? Hayatın yalan. Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, Kılıçdaroğlu’nun eline tutuşturulan senaryodaki rolünü oynamadan öte bir işlevi olmadığını bilmesek diyeceğiz ki ‘Olabilir, insan değişebilir.’ Geçmişteki yanlışlarını görüp helalleşmek suretiyle önünde yeni bir sayfa açmaya herkesin hakkı vardır. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın. Sen de anlayacak yüz de yok. Buradaki sorun şu ki maalesef ortada bir değişim de yok, değişen kimse de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti. Dün tüm güçleri ve samimiyetleri ile vesayetin bekçiliğine, darbecilerin şakşakçılığına, tarihimize ve değerlerimize düşmanlığa soyunmuşlardı. Bugün biraz zoraki de olsa daha başka şeyler söylüyor, daha başka bir görünüme bürünmeye çalışıyor, tabii yerseniz. Her tarafı lime lime dökülen bu bukalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz.”

FAİZİ SAVUNANLA BERABER OLMAM

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerle ilgili de şu mesajları verdi: “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Hâlâ kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

ABD’ye, Batı’ya, İsrail’e bakın. Bütün bunlarda faiz aşağılara çekilmişken; tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyorlar? Enflasyonun buralarda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Peki bizim arkadaşlarımıza ne oluyor?

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NASIL İŞADAMISINIZ?

Ben, bu işadamlarını da anlamıyorum. TÜSİAD’ı, vesairesi, yüksek faizden bahsediyorlar. Siz nasıl insansınız? Eğer sen işadamıysan, yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi, düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı? Ondan sonra da bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın, tutmaz. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyduktan sonra da kalkıp iktidara sallayacaksınız, yok öyle 25 kuruşa simit. Bunların işi şeytanla.

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ASGARİ ÜCRET MESAJI...

Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz. Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir fark var. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız.”

MERKEZ BANKASI KARARINI VERİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası gazetecilerin, “Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankası’nın yarın (bugün) faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?” sorusuna, “Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin” karşılığını verdi. “Birlikte yol yürümem” dediklerinin kimler olduğu sorusunu da “Anladığınıza göre” diye cevapladı.

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50+1 YANITI: YALAN DOLAN

Erdoğan , toplantının ardından gazetecilerin yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin sorusu üzerine, “Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz” dedi.

KARAKOÇ’A MONNA ROSA’LI VEDA

Erdoğan grup toplantısında vefat eden şair, yazar Sezai Karakoç’un Monna Rosa şiirini okudu. Bu sırada Karakoç’un fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı. Erdoğan milletvekillerinden de Karakoç için Fatiha okumalarını istedi.