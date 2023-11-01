Erdoğan’dan hastane saldırısına sert tepki: Savaşta bile dokunulmaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 saat süren Kabine Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan yiğit gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak büyük bir gururla kutladık. İstanbul Boğazı’nda yapılan geçit törenimizde ülkemizin savunma sanayi alanında ulaştığı seviyeyi yeniden görme fırsatı bulduk. Dünyanın ilk SİHA gemisi vasfını taşıyan, donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu’nun öncülüğünde 100 savaş gemimiz tarafından yapılan geçit töreni bizi hem duygulandırdı hem de kıvanç kaynağımız oldu. Geçit törenimiz, donanmamızın gücünü göstermesinin yanında çok önemli stratejik mesajlar da içeriyordu. Vatanımızı canımız pahasına koruyacağımızı, istiklalimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı, mabetlerimizin üzerine namahrem eli değdirmeyeceğimizi, her gün 5 defa gök kubbeyi çınlatan ezanlarımızı susturmayacağımızı, ay yıldızlı albayrağımızı indirtmeyeceğimizi, bağımsızlığımıza gölge düşmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha 85 milyon olarak tüm dünyaya ilan ettik.

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TÜRKİYE GÜÇLÜ VE GÜVENDEDİR

Ne 40 yılı aşan siyasi hayatımız boyunca ne de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde demokrasiden ve milli iradenin rehberliğinden asla sapmadık. Hizmet ve eser siyasetini dünya görüşümüzün merkezine yerleştirdik. Gazi’nin ‘en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyetine tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırdık. Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği gerçek şudur: Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlarken daha önce hiç olmadığı kadar güçlüdür, güvendedir, itibarlıdır.

GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE HEDİYE

Cumhuriyetimizin 100. yaşını Gazze’de ve Filistin’de kardeşlerimizin katliama uğradığı hüzünlü bir dönemde karşıladık. 7 Ekim’den bu yana Gazzeli kardeşlerimiz, çok büyük bir zulme ve vahşete maruz bırakılıyor. El Ahli Hastanesi’nden sonra dün de Gazzeli kardeşlerimize hediyemiz olan Dostluk Hastanesi İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu. Kanser hastaları ilaca erişim imkanlarını yitirdi. Oysa savaşta bile hastanelere dokunulmaz, hasta taşıyan ambulanslar vurulmaz. Bir ülkenin veya şehrin sağlık altyapısı çökertilmez. Örgütler ile devletler arasındaki en büyük fark işte budur. Devletler savaş hukukuna uymakla mükelleftir. Sadece bu saldırı bile tek başına İsrail’in hiçbir hak, hukuk ve insani değer tanımadığını ispata yeterlidir.

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BARIŞ KONFERANSI ÇAĞRISI

25’inci gününü geride bırakan bu katliamın önüne geçilmesi en öncelikli meselemizdir. Bunun için evvel emirde ateşkesin sağlanması ardından da kalıcı barışa giden yolun açılması geliyor. İlgili tüm tarafların iştirakleriyle düzenlenecek Filistin- İsrail Uluslararası Barış Konferansının bunun için en uygun platform olacağı kanaatindeyiz.Bölgedeki aktörlerin işbirliğinde yeni bir güvenlik mekanizmasının tesisini gerekli görüyoruz. Böyle bir adım atılması halinde Türkiye olarak sorumluluk almaya hazırız. Bizim amacımız, bölgemizi içine sürüklendiği bu anafordan çıkarmaktır.”

2024 KREDİ VE BURSLARI GÜNCELLENDİ

“2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için ise 6 bin liraya çıkarıyoruz. Emeklilerimize yapacağımız bir defaya mahsus 5 bin TL ile ilgili süreç tamamlanmak üzere. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. Depremzedelerimizi ihmal etmiyoruz. Deprem bölgesindeki kobilerimize yönelik yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200 bin TL ile 700 bin TL arasında faizsiz kredi sağlayacağız.”