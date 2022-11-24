Erdoğan’dan harekât mesajı: Karadan da tepelerine bineceğiz

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Erdoğan AK Parti Meclis Grup toplantısında özetle şunları söyledi:

DEPREME KARŞI KENTSEL DÖNÜŞÜM

“Düzce Gölyaka merkezli depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kurumlarımız depremden etkilenen yerlerde gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor. Türkiye’yi depreme hazırlamak için son 20 yıldır TOKİ projelerinden kentsel dönüşüm faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalarla bina altyapımızı yeniliyor, kurumsal kapasitemizi genişletiyoruz. Bu amaçla 2022’yi deprem tatbikat yılı ilan ederek, 94 binin üzerinde faaliyet yürütmüştük. Gölyaka depremi hem deprem gerçeğinin ne kadar yakınımızda olduğunu hem de yürütülen çalışmaların hızlandırılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKMA HAKKI

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İstanbul’daki eylemi timsah gözyaşlarıyla kınayanların gerçek yüzleri, hemen arkasından başlattığımız operasyonlara verdikleri tepkiyle ortaya çıkmıştır. Suriye’de kontrolleri altında tuttukları bölgelerden ülkemize yönelik bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin bu sözlerini tutamadıkları son olayla bir kez daha anlaşılmıştır. Ama madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor, öyleyse bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. 2015 yılından bugüne kadar Suriye sınırlarımızdaki Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak illerimize son günlerdekilerle birlikte 764 havan, roket, füze saldırısı yapılmıştır. Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 261 vatandaşımız yaralanmıştır.

UÇAKLAR SADECE BAŞLANGIÇ

Uçaklarla, toplarla, SİHA’larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay’dan Hakkâri’ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkânı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız her zamankinden daha güçlüdür. Harekâtlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk, kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El-Arap gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz.

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Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri, Türkiye’nin yaptığı harekâtlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden kesinlikle rahatsızlık duymasınlar.”

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/ Türkiye’nin farklı kentlerinden partililerin doldurduğu salona alkışlarla giren Erdoğan, konuşması sonrasında İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Özmen’e AK Parti rozeti taktı. İlçede diğer partilerden AK Parti’ye geçenler ve muhtarlara da rozet takan Erdoğan, Nazilli’den gelen partililerle fotoğraf çektirdi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

KILIÇDAROĞLU’NA: PROJELERİMİZİ KAPIŞTIRALIM

Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu da şöyle eleştirdi: “Ömründe devlet yönetimine dair özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir bilgisi, tecrübesi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanı’nın devleti yönetme sorumluluğu nutukları atması ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Kâğıthane’yi Kâğıttepe diye ifade eden bir kişiden bu ülkeye cumhurbaşkanı olur mu? Kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmekten dahi aciz olan bu zata harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu elbette biliyoruz.

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POZİTİF SİYASET

Nitekim bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Eğer muhalefet pozitif siyaset konusunda samimiyse, söz veriyorum, kendilerinin hiçbir eksiklerini yüzlerine vurmayacağız, hiçbir zayıflıklarının üzerine gitmeyeceğiz, hiçbir gaflarıyla dalga geçmeyeceğiz; çünkü Türkiye eski devir kalıntısı siyaset tarzından artık çok yorulmuştur. Gelin hep birlikte güçlü Türkiye’nin inşası için yapabileceklerimizi ortaya koyalım, vizyonlarımızı, projelerimizi kapıştıralım.”

ESAD’LA GÖRÜŞME OLABİLİR

Erdoğan, Esad’la görüşme olur mu? sorusuna ise “Olabilir. Siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta adımlar atılır” dedi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci görüşme ne zaman olur sorusuna da “Tarih verilir mi?” yanıtını verdi.

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Küba’dan devlet başkanı düzeyindeki son ziyareti Fidel Castro’nun 1996’da gerçekleştiğini anımsatan Erdoğan, 2015’te Küba’ya cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret yaptığını söyledi.

KÜBA İLE 200 MİLYON DOLARLIK TİCARET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez’i Beştepe’de ağırladı. Baş başa ve heyetlerarası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Bermudez’in ziyaretinin ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıldönümüne denk gelmesinin ayrı önem taşıdığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Bermudez ile Türkiye-Küba ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarma kararlılığını teyit ettik. Bu doğrultuda öncelikle enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut işbirliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik. Türkiye ve Küba, koronavirüse karşı kendi yerli aşılarını geliştirmiş sayılı ülkeler arasında. Ortak aşı yatırımlarına girmeyi ikili görüşmemizde de ele aldık.” Bermudez de Türkiye’nin, Küba’ya verdiği destekler içinteşekkür etti. (Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA)