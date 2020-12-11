Erdoğan’dan Hanuka Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında özetle şunları kaydetti:

“Dini, dili, etnik kökeni ne olursa olsun, Türkiye’de yaşayan herkesin, herhangi bir ayrıma maruz kalmaksızın, kendi inanç ve geleneklerini özgürce yaşayabilmesine büyük önem atfediyoruz. Toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, iyiliğin kötülüğe, aydınlığın karanlığa galebe çaldığı bu anlamlı günde kendilerine esenlikler diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda da günümüzde en büyük tehdidi ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının oluşturduğunu belirtti.