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Erdoğan’dan ‘Hamursuz Bayramı’ mesajı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hamursuz Bayramı#Mesaj
Erdoğan’dan ‘Hamursuz Bayramı’ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesaj yayınlayıp ‘Hamursuz Bayramı’nı kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Musevi vatandaşlarımızın Pesah (Hamursuz) Bayramı’nı tebrik ediyorum. Asırlardır farklı inanç ve kültürlerin bir arada huzur içinde yaşamasının en güzel örneklerini sergileyen ülkemiz, barış ve güven yurdu olmaya devam etmektedir. Toplumumuzun tüm zenginlikleriyle ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en önemli gücümüz olacaktır. Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızın sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hamursuz Bayramı#Mesaj

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