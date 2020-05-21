Erdoğan’dan hâkim ve savcılara: Vicdanınızı kimsenin emrine vermeyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’ne videokonferansla katıldı. Erdoğan, görev yerleri belli olacak 1379 hâkim ve savcıya başarılar dilerken, “Görev yapacağınız mahkeme salonları ve adliye binalarında yazan ‘Adalet mülkün temelidir’ sözü daima sizlerin rehberi olmalıdır. İnsanlığın varoluş mücadelesinin en temel unsurunun adalet olduğuna, dünyanın adalet üzere ayakta kaldığına inanmayan hiç kimsenin bu mesleği hakkıyla yapması mümkün değildir” diye konuştu. Hâkim ve savcının Anayasa, kanunlar ve diğer mevzuata göre görevini icra ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

ADALETLE ZULÜM ARASINDA İNCE ÇİZGİ

“Unutmayınız, hâkim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Kendi iç dünyasında hakka, hakikate, ahlaka ve bütün bunlarla kuşatılmış adalet anlayışına sahip olmayan için kâğıt üzerindeki yazıların anlamı yoktur. Vasat bir kanunla iyi hâkim ve savcılar adaleti tesis edebilir ama vicdanı olmayan hâkim ve savcıların elinde en mükemmel kanunlar bile birer zulüm aracına dönüşebilir.”

Erdoğan, adaletle zulüm arasındaki ince çizgiye dair kadim inançların temel kaynaklarının yanında pek çok filozofun, pek çok devlet adamının ikazları, görüşleri bulunduğuna işaret ederek, göreve başlayacak hâkim ve savcılara şöyle seslendi:

KUMPASLAR ACI İZLER BIRAKTI

“İnsanların adalete güvenmediği bir toplumda ne huzur ve emniyet iklimi korunabilir ne de devlet düzeni sağlanabilir. Türkiye, geçmişte çeşitli dönemlerde maalesef bu sıkıntıları yaşamıştır. Kimi zaman darbe ve vesayet güçlerinin, kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz, milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir. Rahmetli Menderes’in ve arkadaşlarının idamı da 12 Eylül yargılanmaları da FETÖ ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır. Bunun için sizlerden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermememizi istiyorum. Böyle ilkeli davrandığınızda hayatın sizin için daha zor olacağınızdan şüpheniz olmasın ama gece başınızı yastığa koyduğunuzda içinizde hissedeceğiniz huzurun ve mutluluğun bedeli bu sıkıntıların hiçbiriyle mukayese edilemez.”

YENİ DÖNEMDE YENİ REFORM PAKETİ

Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde ülkedeki mevzuat ve uygulama standartlarını yükseltmenin de gayreti içerisinde olunduğunu söyledi. İlk iki reform paketinin yürürlüğe girdiğini hatırlatan Erdoğan, “İnşallah Meclis’in yeni yasama döneminde, yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız” dedi.

‘ÇOK PARA KAZANMAK İÇİN YANLIŞ MESLEK’

Erdoğan “Evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miras, tüm ömrünü adalete adamış, onurlu, saygın, tertemiz bir isim olacaktır” diyerek şöyle devam etti: “İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Gidip işadamı, girişimci, üst düzey yönetici olmalıydı. İçinizde şan, şöhret peşinde olan varsa, yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Gidip sanatçı, sporcu, siyasetçi, bir alanın fenomeni olmalıydı. Hâkim ve Cumhuriyet savcısı olarak size düşen, şahsınıza emanet edilen adalet kulesini, sessiz sedasız bir şekilde, tıpkı merhum şehit Mehmet Selim Kiraz savcımız gibi gerektiğinde hayatınız pahasına korumanızdır.”

DÖNEM BİRİNCİSİ İSTEDİĞİ YERE ATANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kura çekimine bir süre eşlik etti, dönem birincisini sordu. Dönem birincisi Ozan Özcan İncir için, “Herhalde dönem birincisi istediği yere gidecek” diyen Erdoğan, Bakan Abdulhamit Gül’den, “O da kuraya dahil olacak” yanıtını alınca, “Onun bir ödülü olması lazım, Abdulhamit Bey, eğer benim bir takdir yetkim varsa, ben derim ki, dönem birincisinin bir ödülü olması lazım. Hemen bu işin hallolması lazım” dedi.