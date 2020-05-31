MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı
GeriGündem Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 23:15,Son Güncelleme:

Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin teknik detaylarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, "18 yılda restorasyonunu tamamladığımız 5 bin 60 eserden biri olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, hem ecdadın hatırasını yaşatarak hem de bölge halkına şifa dağıtarak inşallah asırlar boyunca hayatta kalmayı sürdürecektir." ifadesini paylaştı.

Paylaşımda yer alan grafikte, hastanenin 1881 yılında Sultan II. Abdulhamid tarafından yaptırıldığı, 1985 yılına kadar askeri hastane, 2012 yılına kadar kışla olarak kullanıldığı belirtildi.

Ayrıca, hastanenin 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğu bilgisi yer aldı. 45 günde tamamlanan 101 yatak kapasiteli hastanede 59 yoğun bakım ünitesi, 42 hasta yatağı bulunuyor.

"Bu güzel eser asırlar boyunca şifa dağıtmayı sürdürecek." başlığıyla, Erdoğan'ın bugün yapılan açılıştaki konuşmasından satır başlarına yer verilen grafikte Sultan II. Abdulhamid ve Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un portreleri de kullanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle