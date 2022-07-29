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Erdoğan’dan ‘Hacı Nimet ağabey’e vefa

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mehmet Nimet Kaya#Fatih
Erdoğan’dan ‘Hacı Nimet ağabey’e vefa

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özgür- Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya’nın babası, Tillolular Derneği Başkanı Mehmet Nimet Kaya için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, Kaya’yla gıda piyasasında çalıştığı günlerden tanıştığını belirterek “Çok eskilerden bugüne hukukumuzu devam ettirdik” dedi.

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İstanbul Fatih’te trafik kazası geçiren Tillolular Derneği Başkanı Mehmet Nimet Kaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Memleketi Siirt’in Tillo ilçesinde defnedilecek Mehmet Nimet Kaya için dün Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ile Ömer Kaya’nın babası olan Nimet Kaya’nın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede yaptığı konuşmada, tabutuna da omuz verdiği Nimet Kaya için şunları söyledi: “Hacı Nimet ağabeyi Unkapanı’ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasından çalışıyordum ve Hacı Nimet ağabeyimiz de gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehli hal bir ağabeyimizdi. O günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik, bugünlere geldik ama eceli kaza ile şimdi hakka uğurluyoruz. Biz Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik, Allah razı olsun o da bizleri sevdi. Bayramlar gelir geçerdi muhakkak birbirimizi arardık, mübarek geceler gelir geçer birbirimizi arardık, böyle bir hukukumuz vardı. Sevgili habibiyle buluşmayı da Allah nasip eylesin”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mehmet Nimet Kaya#Fatih

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