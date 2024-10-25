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Erdoğan’dan güvenlik toplantısı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güvenlik Toplantısı#Cevdet Yılmaz
Erdoğan’dan güvenlik toplantısı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan’dan dün akşam saatlerinde İstanbul’a dönerek Atatürk Havalimanı’ndaki Devlet Konukevi’nde güvenlik toplantısına başkanlık etti.

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Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Toplantıda, TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı ile ilgili son gelişmeler, terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ayrıntılı ele alındı. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınırların ötesinde bir “teröristan” kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güvenlik Toplantısı#Cevdet Yılmaz

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