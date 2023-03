Erdoğan’dan ‘genişleme’ mesajı: ‘Yeni dostlarımızla destan yazacağız’

Haberin Devamı

Partisinin Genel Merkezi’nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda video konferans yoluyla açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın genişleyeceği mesajını verdi ve özetle şunları söyledi:

DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

“Allah’ın izni, milletimizin desteği ve sizlerin gayretiyle 14 Mayıs seçimlerinde de hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. İşte bu kutlu mücadelenin son dönemeci olan 14 Mayıs destanını bir süredir beraber yol yürüdüğümüz aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak inşallah beraberce yazacağız. Bu destanı yazmaya, deprem yaralarını sararak yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ederek başlayacağız. Deprem felaketini, hedeflerimizi öteleyen değil, tam tersine daha da güçlendiren bir vesileye dönüştürmek için daha çok çalışacak, daha çok gayret göstereceğiz.

HER SEÇİM ZORDUR

Elbette her seçim zordur, her seçim hayatidir, her seçim önemlidir ama ülkemizin içinden geçtiği süreç son deprem afetinin yol açtığı ağır kayıplar, bölgemizde ve dünyada yaşanan kritik gelişmeler, 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımıştır. Bu durumu karşımızda kurulan derme çatma ittifakın yapısına ve motivasyonuna bakarak da rahatlıkla anlayabiliriz. Gerçi artık karşımızda bir ittifak değil, tıpkı eski Türkiye’de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır. İşe 6’lı olarak başlayan artık 8’li mi 10’lu mu olduğu meçhul hale gelen bu koalisyonun yayınladığı 12 maddelik bildiri bile tek başına ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatıdır.”

VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN YAPANLAR...

“SEÇİM kampanyamızı ülkemizin 11 ilinde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmetimizin ve mağdur insanlarımıza olan saygımızın gerektirdiği bir hassasiyetle yürüteceğiz. Daha depremin kırkı çıkmadan genel merkezleri önünde vur patlasın çal oynasın aday kutlaması yapanlar gibi kesinlikle olmayacağız. Müzikli mitingi ve benzeri klasik kampanya yöntemlerini kullanmayacağız. Aslında hep yaptığımız gibi insanlarımızla yüz yüze, kalp kalbe hasbihal edecek, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacak; ortak hayallerimizi paylaşacak, umutlarımızı canlandıracağız. ‘Türkiye için hemen şimdi’ diyerek 20 yıllık eser ve hizmet altyapımızın üzerine bina edeceğimiz programlarımızı, projelerimizi anlatacağız.”

‘BİZANSVARİ TAHT KAVGALARI’

“6’lı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu önce kumar masasına sonra at pazarlığından beter bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve milletvekili paylaşımı kavgasına çıktı. Böyle 32 kısım tekmili birden entrikayı ne sinemada ne televizyon dizilerinde ne de romanlarda bulursunuz ama ülke olarak bunların Bizansvari taht kavgalarını aylarca, günlerce naklen seyrettik, satır satır okuduk, cümle cümle dinledik.”

HÜDA-PAR DESTEK AÇIKLADI

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, basın toplantısı düzenleyerek 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, “Başkanlık divanı toplantısında, daha önce yetkili kurullarımızda yaptığımız istişarelerde Cumhur İttifakı adayı Sayın Tayyip Erdoğan’ı destekleme karar aldık. Parlamento seçimlerinde ise görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.