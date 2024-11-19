Erdoğan’dan G20’de Gazze çıkışı

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Brezilya’daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında “Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele” oturumunda konuştu. Konuşmasında her 10 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiği dünyada BM Genel Kurulu’nda 9 yıl önce kabul edilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine” ulaşma yolundaki gayretlerin henüz beklenen neticeleri veremediğini belirten Erdoğan, “Komşusu açken tok yatmamayı” kendisine şiar edinen milletin, 2015’ten bu yana milli gelirinin yaklaşık yüzde 1’ini insani yardımlara ayırarak “dünyanın en hamiyetperver ülkeleri” arasında yer aldığını ifade etti.

KITLIK İNSANİ FELAKET DÜZEYİNE ULAŞTI

“Özellikle Gazze’de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre ‘felaket’ düzeyine ulaşmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gazze nüfusunun yüzde 96’sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. Artan saldırılar ve yaklaşan kış mevsimiyle, Gazze halkının şartları günden güne kötüleşiyor. Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk. Gazze’de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

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SIFIR ATIK KÜRESEL HAREKET OLDU

Erdoğan, 2015 G20 Dönem Başkanlığı sırasında geliştirip onaya sundukları “G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı”nın, birçok hükümete çalışmalarında rehberlik ettiğine işaret ederek, “Çevre kirliliğini önlemek ve tasarruf kültürünü yaymak amacıyla başlattığımız ‘Sıfır Atık Projesi’ ise kısa sürede küresel düzeyde bir hareket haline geldi. 30 Mart günü Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifakı’nı, gıda israfının azaltılmasını ve sıfır atık girişimini öncelikleri arasına dahil etmesi gerektiğine inanıyorum.”

G20 Liderler Zirvesi’nde liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde yer aldı.

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SICAK KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Modern Sanat Müzesi’ne gelişlerinde Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. G20’ye ev sahipliği yapan Lula da Silva ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.

DA SİLVA İLE COPACABANA KALESİ’NDE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki zirve kapsamında dün ilk olarak Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi. Copacabana Kalesi’ndeki görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İSRAİL TUTUMU

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye’nin İsrail’e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim başlattığını, Filistin’de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya’nın G20 dönem başkanlığında ‘Küresel Yönetişim Reformu’nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu ifade etti.

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KÜRESEL ÖNERİLER

Zirvede yılın değerlendirmesi yapılırken küresel ekonomide atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan, ‘Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Tanıtım Toplantısı’na, ‘Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele’ ile ‘Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu’ oturumlarına ve ‘MIKTA Liderler Buluşması’na katıldı.