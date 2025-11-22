Erdoğan’dan G20 temasları

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika’nın Johannesburg kentine gitti. Zirve kapsamında çeşitli oturumlarda konuşmalar yapacak olan Erdoğan, G20 liderleriyle ikili temaslarda da bulunacak. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren zirvede liderler, küresel ve bölgesel gelişmeleri ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerinde Gazze’de kalıcı barış ile Rusya-Ukrayna savaşı başlıca gündem başlıklarını oluşturacak.

JOHANNESBURG TRAFİĞİ

Zirve kapsamında Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 liderleri ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle görüşecek. Erdoğan ayrıca, “Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik” teması altında yapılacak oturumlarda hitapta bulunacak.

Haberin Devamı

ZİRVE OTURUMLARI

Zirvede, “Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme”, MIKTA liderler buluşması, Dirençli Bir Dünya – G20 Katkısı: Afet Riski Azaltma, İklim Değişikliği ve Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri, Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş ve Yapay Zekâ başlıklı oturumlar düzenlenecek.

ERDOĞAN’IN HEYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile SGK Başkanı Raci Kaya eşlik ediyor.