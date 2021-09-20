Erdoğan’dan fiyat istismarı uyarısı: Bu zulmün önüne geçeceğiz

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BEN DE İŞİN ÜZERİNE GİDECEĞİM

(Fahiş fiyat artışı ve öğrencilerin yurt sorunu): “Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yurt konusunda Türkiye’de bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda 1 milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bay Kemal’e kalırsa ne yaparsanız yapın yediremezsiniz, çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir ağacı yok ama yalan bunda bol. Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları var, onlar karalama kampanyasını sürdürüyor.

ŞEHİRLERİ DOLAŞIYORUM NE VAR GÖRÜYORUZ

Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun şekilde yalan atıyor, bir senede bu sorunu bitirecekmiş. Dün (Önceki gün) yine sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği ne? Yine yalan. ‘Çiftçi battı’ diyor. Ben bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Yüzde 25 şeker pancarına zam yaptık. Adam çıkıyor yalanın daniskasını atıyor. Benim vatandaşım ne diyor? Gayet memnun. Şehirleri dolaşıyorum, nerede ne var görüyoruz.

MARKETLERDE FİYAT FARKI KALDIRILACAK

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Göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı, şu anda 650 TL’ye çıktı. Harçlarla ilgili uzun yılların sorunuydu, bu harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Şu anda da atacağımız adım şu, zincir marketler başta olmak üzere marketlerdeki denetimleri ciddi şekilde sürdürmek vesilesiyle, fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle fiyat farklılıklarını süratle kaldıracağız. ABD dönüşü işin üzerine kendim de gitmek suretiyle ilgileneceğiz.”

2023 MESAJI

SEÇİMLERE ÇOK FARKLI GİRELİM

(Seçim barajı): “Görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmalarını artık belli bir noktaya getirdiler. Amerika dönüşü tekrar kendilerini de dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da yolumuza yürüyeceğiz. Temennimiz odur ki, inşallah 2023 seçimlerine çok daha farklı bir şekilde girelim ve Türkiye’nin de arzuladığı, beklediği bir sistemi inşallah yakalamış olalım. Ve bu konuda da biliyorsunuz Meclis şu anda kapalı, açıldığı anda da inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip hiç uzatmadan inşallah Meclis’e göndereceğiz ve müzakerelere de bu şekilde başlamış olacağız.”

AFGANİSTAN’A YARDIM SÜRECEK

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(Afganistan’a insani yardımlar): “Arkadaşlar insani yardım konusunda bizim hiçbir zaman tereddütümüz olmaz. Yani biz bu tür dost ülkelere her zaman insani yardımı gerçekleştirdik. Yani bu dönemde de inşallah yine insani yardım konusunda gerek devlet olarak, gerek STK’larımızla inşallah Afganistan’a da bu tür yardımlarımızı göndereceğiz.”

YUNANİSTAN’A: TÜRKİYE KAPIKULU DEĞİLDİR

(Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye ve göçmenler açıklaması): “Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak. Çünkü bunun en büyük yükünü, özellikle kahrını çeken biziz. Türkiye’de bugün göçmenler olarak yaklaşık 4.5 milyon insan var. Ve bu yükü kaldırmaya çalışan Türkiye... Gereken adımların karşı taraftan da atılmasını bekliyorum. Birinci derecede Batı en önemli adım atması gereken bir blok. Bunu kendilerinden görmemiz lazım. Tabii Miçotakis’in görüşme talebini de yine aynı şekilde biz Amerika’da gerçekleştireceğiz. Kendisiyle de orada görüşmemiz var. Yaptıkları bu açıklamada maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar var. Tabii bunun üzerinde de Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler, ne derece direnecekler bunu da göreceğiz. Yani Türkiye kimsenin bu noktada kapıkulu değildir. Atılması gereken adımları da biz dürüst bir şekilde karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımlarımızı atarız.”

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ERMENİSTAN ADIM ATMALI

(Ermenistan’ın koridor açıklaması): “Tabii bu koridorun açılması, açılmaması mesele siyasi bir mesele. Yani bir taraftan bunu söylerken, bir diğer taraftan da benimle görüşme arzu etmesi herhalde düşündürücüdür. Yani eğer Tayyip Erdoğan’la bir görüşme arzu ediyorsa, burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz. Görüşmeleri yaparız. Nitekim Gürcistan Başbakanı’yla da görüşme arzusunu bana iletti. O da bana geldi. Ama dediğim gibi yani biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım. Eğer bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiyetimizi gösterir ve diplomasiyi burada başlatırız. Ve diplomasi başladığı zaman tabii burada bir şeylerin alınıp verilmesi lazım. Temenni ederim ki yani burada olumsuzluk değil, olumlu yaklaşımlar hakim olur ve böylece inşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur.”

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LİDERLERE KİTAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı dillerde de basımı yapılan ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabını Birleşmiş Milletler temasları sırasında, liderlere takdim edecek.