Erdoğan’dan esnaf ziyareti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi’nde aracını durduran Erdoğan, bir oyuncak dükkânını ziyaret etti, buradaki çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi. Erdoğan, bir kebapçı dükkânına da girerek çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Erdoğan dün ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile telefonda ikili ve bölgesel konuları görüştü.

AK PARTİ’DE 4 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

AK Parti’de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına atama yapıldı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Tunceli İl Başkanlığı’na Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığı’na Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığı’na Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığı’na Özgür Kavak’ın atandığı belirtildi.