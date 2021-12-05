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Erdoğan’dan eski eş kurbanı Hayriye için başsağlığı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hayriye Alkutay#Başsağlığı
Erdoğan’dan eski eş kurbanı Hayriye için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya’da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay’ın annesini arayarak taziyelerini iletti.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hayriye Alkutay’ın annesi Keziban Alkutay’la telefonda görüştüğü ve başsağlığı dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Hayriye Alkutay’ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Katilin hak ettiği cezayı alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay’ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa diledi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hayriye Alkutay#Başsağlığı

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