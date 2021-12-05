Erdoğan’dan eski eş kurbanı Hayriye için başsağlığı

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hayriye Alkutay’ın annesi Keziban Alkutay’la telefonda görüştüğü ve başsağlığı dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Hayriye Alkutay’ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Katilin hak ettiği cezayı alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay’ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa diledi.