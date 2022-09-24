Erdoğan’dan ‘esir takası’ açıklaması: Putin’in istediği ismi gönderdik

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Üsküdar’daki Hz.Ali Camisi’nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, özetle şu açıklamaları yaptı:

4 MİLYON TON TAHIL

"(Tahıl koridoru) Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak attığımız adımda öncelikli olan tahıl koridoru meselesi. Hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hâlâ devam ediyor. Burada bizim şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna’dan. Şimdi Rusya’yı da başlattığımız anda ki en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımız anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere bu gübre naklini yapmamız, onları da ciddi manada hareketlendirecektir.

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200 İSİM MİSAFİRİMİZ

(Esir takası) Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Ve bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. İçlerinden bir tanesi Sayın Putin’in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya’ya gönderdik. Ve şu an itibariyle de bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ve bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.

ONLAR BİZİ TAKİP EDİYOR

(Yunanistan’ın iletişim başkanlığı kurması) Türkiye’nin tezlerine karşı dünya medyasında bir propaganda. Onun iletişim başkanlığı var da bizim iletişim başkanlığımız yok mu? Bizim iletişim başkanlığımız çok daha güçlü. Dünya ile bir iletişim ağını kurdu, yürütüyor. Onlar bizi geriden vagon olarak takip ediyorlar.

MİR’İN ALTERNATİFİ

(Rusya’nın kullandığı Mir sistemi) Bu sadece bir mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var? Bunların üzerinde duracağız. Neler yapabiliriz? Ne gibi adımlar atabiliriz? Bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz.

O BİZİM DERDİMİZ DEĞİL

(6’lı masanın ortak adayı) O bizim derdimiz değil. Onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Ve şu an itibarıyla Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu."

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'DEMEK Kİ DÜNYADA SEVENLERİMİZ VAR'

(Central Park’taki yürüyüş) Central Park’ta yanımıza gelen, dünyanın değişik ülkelerinden, değişik yerlerden dostlar diyeceğim, hepsi de hakikaten ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler. Ve bu da bizi gerçekten mutlu etti. Demek ki dünyada ciddi manada sevenlerimiz var. Bize olumlu şekilde bakanlarımız var. Ve bu da Türkiye’nin nerelere geldiğini, ne gibi bir konuma yerleştiğini göstermesi bakımından çok çok önemli.”

O İSİM MEDVEDÇUK







Erdoğan’ın Rusya’ya gönderdik dediği kişi, Putin’in en yakın dostlarından Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk. Savaş öncesi Ukrayna’nın en zengin 12’nci ismi olan eski milletvekili Medvedçuk’un, Kiev düşseydi yeni kurulacak Rusya güdümlü devletin başına getirileceği iddia ediliyordu. İşgalin başında vatana ihanet suçlamasıyla tutulduğu ev hapsinden kaçan Medvedçuk, nisan ortasında Kiev yakınlarında yeniden yakalanmıştı.

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BÜYÜKELÇİ BODNAR: ÇOK ZOR BİR OPERASYONDU

Uukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, esir takasının çok zor ve başarılı bir operasyonla gerçekleştirildiğini söyledi: "Ukrayna, Belarus ve Rusya sınır kapısında 200 askerimiz, Viktor Medvedçuk karşılığında takas edildi. Türkiye’de ise biz 5 Azov komutanımızı aldık, karşılığında Rusya’ya 55 Rus askeri verdik. Koordinasyon çabaları, Türk tarafı ile olan etkileşim ve diğer ortaklarımız ile olan işbirliği sayesinde askerlerimizin serbest bırakılmasına dair çok zor ama çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdik" dedi.