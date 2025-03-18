Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve huzurevi sakinleri ile ülke genelinden gelen yaşlıların katıldığı iftara sürpriz ziyarette bulundu.

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Devlet Konukevi'nde "Vefa İftarı" programı düzenlendi.

Basına kapalı gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle yaptığı iftarın ardından, Devlet Konukevi'ne gelerek, yaşlılara sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından yaşlılarla samimi ve sıcak sohbet gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı iftar programında, 75 yaşındaki Hafız Abdülkadir Sağlam tarafından Kuran'ı Kerim okundu.

Haberin Devamı

Yaşlıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürprizi ve Emine Erdoğan'ın ilgisi dolayısıyla memnuniyetlerini ilettiği programda, dedesi Çanakkale şehidi, eşi ve damadı da 15 Temmuz şehidi olan Vehibe Sayın da hikayesini paylaştı.

#YaşlılaraSaygıHaftası vesilesiyle çok değerli büyüklerimizi Milletin Evi’nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum.



Asırlık çınarlarımızla, Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik.



Bu anlamlı akşamı ziyaretleriyle taçlandıran Sayın… pic.twitter.com/B4n0eJ0ygw — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 18, 2025

EMİNE ERDOĞAN'DAN VEFA İFTARI PAYLAŞIMI

Öte yandan, Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle değerli büyükleri, Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asırlık çınarlarımızla, rahmet dolu Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik. Bu anlamlı akşamı ziyaretleriyle taçlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çok şükür ki evlerimizin ve kalplerimizin baş köşesinin, her zaman büyüklerimize ait olduğu bir kültürümüz var. Onların öğütleri, hayat yolumuzun pusulası, duaları dayanağımız. Unutmamalıyız ki yaşlılarımıza yardımcı olmak, bakımlarını üstlenmek ve onlara karşı hürmeti elden bırakmamak kulluk vazifemizdir. Bu özel buluşma vesilesiyle tüm kıymetli büyüklerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni kutluyorum."