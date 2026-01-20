Erdoğan’dan Esenboğa açılışı

Haberin Devamı

ANKARA’da Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, eğitime sanayiye her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye’yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var.

DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞI

Ülkemizi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz. Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık.

192 ÜLKEYLE ANLAŞMA HEDEFİ

2002’de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 2024’te hizmete aldığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile bugün 58’e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60’a yükselecek. Aynı dönemde hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81’den 175’e taşıyarak Türkiye’yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik. Önümüzdeki dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 133 ülkede 356 noktaya çıkardık. 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34.5 milyondu. 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı. Nereden nereye...

AVRUPA’DA LİDERLİK

Göreve geldiğimizde Ankara Esenboğa Havalimanı’nın halini biliyorsunuz değil mi? O zaman buradan şehir merkezine gidiş bile hak getire. Hem havalimanını gerçekten halkın yolu haline getirdik hem de buradan şehir merkezine gidişi gerçekten modern bir hale getirdik. Şimdi bütün bu rakamlarla birlikte yolcu bazında Avrupa’da 3., dünyada ise 7. sıraya yerleştik. İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84.5 milyon yolcuyu misafir ederek yolcu sayısı bakımından Avrupa’da 2., dünya genelinde 7. oldu. Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı uçuş sayısında 550 bin uçak trafiğiyle Avrupa’daki liderliğini sürdürüyor.

3 BİN 750 METRELİK 3.PİST

Esenboğa’yı yenilikçi bir vizyonla geliştirmek üzere kolları sıvadık ve hamdolsun bugün iki etaptan oluşan projemizin birinci etabını tamamladık. Uygulamaya aldığımız bu proje kapsamında 75 metre genişliğinde ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol merkezimizi ve 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki teknik bloğu inşa ettik. 1200 araçlık açık otoparkımızı da Esenboğa Havalimanımıza kazandırdık.”

30 MİLYON YOLCU

- ESENBOĞA Havalimanı’nda dün hizmete giren 3. Pist, Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve tamamlayıcı tesislerle birlikte yolcu ve uçuş kapasitesinde önemli artış sağlanması hedefleniyor. 3. pist, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğinde inşa edildi. Yeni pistle birlikte havalimanında eşzamanlı iniş ve kalkış kapasitesi artırılırken, hava trafiğinde süreklilik ve operasyonel hızın sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında inşa edilen Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ise 77 metre yüksekliğe sahip. Toplam 13 bin 500 metrekarelik teknik alanla donatılan kule, modern altyapısıyla hava trafiği yönetiminde etkinliği artıracak. Yeni kule sayesinde uçuş operasyonları daha güvenli ve koordineli yürüyecek. Yapılan yatırımlarla Esenboğa Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona çıkarılacak.

DEVLETTEN TEK KURUŞ ÇIKMADI

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Esenboğa’daki çalışmalarla ilgili “Tam 298 milyon Euro’luk yatırım değerine sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik” dedi:

“Üstelik yolcu garantisi şartı koymadan hayata geçirdiğimiz bu projeyle, yüklenici firmadan 25 yıl işletme süresi karşılığında tam 560 milyon Euro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket, kira bedelinin yüzde 25’ine tekabül eden 140 milyon Euro’yu peşin ödedi ve bu bedel daha çalışmalar bitmeden 2023 yılının nisan ayında devletimizin kasasına girdi. Böylelikle milletimizin bizlere emanet ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanarak kamu-özel işbirliği modelinin en başarılı örneklerinden birini daha uygulamış olduk.

MUHALEFETLE FARK

Aslında kurdelesini kestiğimiz her yatırımda bizimle muhalefet arasındaki derin vizyon farkı da ortaya çıkıyor. Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz.”

YENİ KULENİN MAKETİ HEDİYE EDİLDİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, protokol üyeleriyle birlikte dua edip kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Esenboğa Havalimanı’nın yeni kulesinin maketini hediye etti.