Erdoğan’dan Esad açıklaması: Geçmişte görüştük yine olur

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde İstanbul Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak cuma namazı için Hz. Ali Camisi’ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı:

İŞİ SAĞLAMA BAĞLAYALIM

(Bahçelievler’de çöken bina) Birçok kaçak yapının olduğu, zemin etütlerinin doğru dürüst yapılmadığı yerlerde kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu. Ve şu anda yıkılan binalarda da sıkıntı, bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Bu 3 kat kaçaktan dolayı da burada böyle bir yıkım söz konusu olmuş. Maalesef bunları, bundan sonra da yaşayacağımızı çok açık net söylemek isterim. Belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanıyım. Bu tür şeyleri iyi bilirim. Bundan sonraki süreçte de eğer biz kentsel dönüşümle zemin etütlerinden başlayıp, bütün bu TOKİ’yle verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek, istiyoruz ki bütün ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde yapılarak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım.

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SUİİSTİMALE FIRSAT VERMEYİZ

(MHP Lideri Bahçeli ile görüşme) Biliyorsunuz, bizim Cumhur İttifakı’nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey’le uzun bir süredir çalışmalarımız var. Uzun bir süredir Devlet Bey’le yaptığımız görüşmeler var. Ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz ve bundan sonra da yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Burada herhangi bir suiistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yine Devlet Bey’le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var? Neler oluyor? Ne gibi tedbirler almamız gerekir? Bunların değerlendirmesini yaptık. Bunların görüşmesini yaptık. Ve her görüşmemizde de nereden bakarsanız yani 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Ve bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz.

SURİYE HALKI KARDEŞTİR

(Beşar Esad’ın açıklamaları) Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye’yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek, yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye’nin de içişlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye’yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar... Biliyorsunuz, Sayın Esed’le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Ve Suriye’nin içişlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok.”