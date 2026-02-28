Erdoğan’dan Erbakan anması

Haberin Devamı

Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54’üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15’inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN 15’İNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI

ESKİ Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 15’inci yılında Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Necmettin Erbakan’ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. (Melike USLU-Şevval CİNDİR/DHA)