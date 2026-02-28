×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan’dan Erbakan anması

Güncelleme Tarihi:

#Erbakan Anma Töreni#Erdoğan'ın Erbakan Paylaşımı#Erbakan'ı Anma
Erdoğan’dan Erbakan anması
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ı vefatının 15’inci yılında andı.

Haberin Devamı

 

 Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54’üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15’inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN 15’İNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI

ESKİ Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 15’inci yılında Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Necmettin Erbakan’ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. (Melike USLU-Şevval CİNDİR/DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erbakan Anma Töreni#Erdoğan'ın Erbakan Paylaşımı#Erbakan'ı Anma

BAKMADAN GEÇME!