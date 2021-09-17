Erdoğan’dan enflasyon mesajı: 'Fırsatçılarla mücadele edeceğiz'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kırşehir’de ‘2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması’na, ardından da AK Parti Kırşehir yeni il binasının açılışına katıldı. Erdoğan buluşma töreninde özetle şu mesajları verdi:

ESNAF AYRIM YAPMAZ

“Ahi Evran’ın ahilik teşkilatı asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği oldu. Esnaf sadece ticaret yapan biri değildir. Esnaf aynı zamanda o muhitin gözü, kulağı, sesi, vicdanı, yol göstericisidir. Türkiye’de ailesinde esnaf olmayan kimseyi bulamazsınız. Kapısı 72 millete açık esnafın olduğu yerde dil, din, ırk ayrımı olmaz. Usta-çırak ilişkisiyle kazanılan kabiliyetler aynı zamanda gençlere vatan ve millet sevgisini, saygıyı, dürüstlüğü öğretir. Dünya değişse de değişmeyecek olan birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamızdır. Bu millet ne badireler atlattı ne imtihanlardan geçti. Sadece son 8 yılda yaşadıklarımız bile başlı başına ibret vesikasıdır.

Erdoğan çocukları sahneye çıkararak sohbet etti.

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YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞÜYOR

Bizi çimento gibi birbirimize kenetleyen kardeşliğimiz sayesinde, milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. Salgınla mücadelenin maliyetleri bir yana kaybettiğimiz her vatandaşımızla birlikte yüreğimize ateş düşüyor. Süreçten en çok etkilenenlerin başında esnafımız ve sanatkârımız geliyor. Faiz indiriminden yararlanan esnaf sayısı 982 bine ulaştı. Ağustos sonu itibariyle 2021 içinde, 140 bin esnafa yaklaşık 17 milyar lira faiz indirimi kredi temin ettik. Ekonomik kayıpları telafi amacıyla 3 bin ve 5 bin liralık primler halinde toplamda 4.3 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık.

Erdoğan Ahi Evran Yılı resim yarışmasında ödül alan gençlerle fotoğrafı çektirdi.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. Kimi ülkeler gibi hazırda paramız, zahmetsiz para getiren kaynaklarımız olmadığı halde bu başarıları yakaladığımıza dikkat çekmek istiyorum. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle, en kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz. Türkiye tarihiyle bağlarının kesilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşadı. UNESCO takvimine dahil edilmesini sağladığımız yıl dönümleri bile bu yaklaşımın ne kadar derinleştiğini anlatmaya yeterlidir.”

Erdoğan Behzat Böke’ye ‘Yılın Ahisi’ ödülü verdi.

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PANCAR FİYATLARINDA YÜZDE 25’LİK ARTIŞ YAPTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker pancarı alım fiyatlarını da açıklayarak şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl şeker pancarı üretiminde 23 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da bereketli bir sezon geçireceğimiz inanıyorum. Şeker pancarının alım fiyatını geçtiğimiz yıl ton başına 336 lira olarak belirlemiştik. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. İyi mi? Yüzde 25’lik artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatımızın ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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NEŞET USTA DİYOR Kİ..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sanatçı Neşet Ertaş’ı da andı: “Neşet ustanın mekanı cennet olsun diyor ki: ‘Kendi kendisinden utanmayan yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.’ Türkiye’nin ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını görüyoruz. Sıkıntılarımız, dertlerimiz yok mu, elbette var. Ama hiçbiri el ele, gönül gönüle vererek çalıştığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz hususlar değildir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir’deki temaslarının ardından akşam saatlerinde önce havayolu ile Adana’ya daha sonra da bugünkü programı için Mersin’e geçti. Erdoğan, Mersin’de bir otelin açılışını da gerçekleştirdi.