Erdoğan’dan ekonomi talimatı: Hedef enflasyon

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin doğum günü olduğunu anlatarak, “Sayın Devlet Bahçeli ile bazı dönemlerde görüşüyoruz. Bugün de doğum gününü kutladım” dedi.

BİRKAÇ AYA DÜŞER

Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık’ta alınan kararların da gündeme geldiği toplantıda, dövizdeki dalgalanma, elektrik, doğalgaz ve özellikle marketlerdeki aşırı fiyat artışları da değerlendirildi. Erdoğan, dövizdeki dalgalanmanın kontrol altında olduğunu belirterek, “Bundan sonra ekonomide daha güvenli ve istikrarlı bir Türkiye olacak. Bundan sonraki çalışmalarımızda enflasyon odaklı bir yol izleyeceğiz. Önümüzdeki dönem enflasyon odaklı bir mücadele olacak. Enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz, çalışmalarımız, tedbirlerimiz bu yönde olacak” dedi.

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Milletvekilleri tarım sektörünün sıkıntı içinde olduğunu aktardı. Milletvekilleri, “Tarım sektöründe, enerji, akaryakıt ve gübre giderleri nedeniyle sıkıntı ciddi boyutta, buna göre teşvik sisteminin değişmesi lazım. Çiftçinin kullandığı mazot, gübre ve enerjinin yarısını devlet ödemeli” önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu talepleri not ettiği öğrenildi.

DOĞRULARI ANLATIN

Toplantıda muhalefeti de eleştiren Erdoğan, milletvekillerine, “Yeni ekonomi modelini herkese, her yönüyle iyi, doğru anlatın. Muhalefet piyasayı zehirliyor. Yalan siyaseti yapıyorlar. Yalan bilgi vererek kamuoyunu manipüle ediyorlar. Siz de doğruları anlatın. Eksiğiniz varsa, bakanlarımız da gerekli her türlü yardımı size yapsınlar” talimatı verdi.

ASİYE TEPKİSİ

Bir milletvekilinin hayvan barınaklarının durumlarının kötü olduğunu, bununla ilgili ciddi tweet atıldığını gündeme getirmesi üzerine Erdoğan’ın “Asiye kızımızın yüzünü görmediniz mi? Asiye kızımızı nasıl unuturuz. Gereken tedbirler alınacak. Asiye kızımızla da ilgili tedavi sürecini yakından takip ediyorum” dediği öğrenildi.