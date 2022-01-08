Erdoğan’dan ‘eğitim’ mesajı: İyileştirme sabır isteyen bir süreçtir

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Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı:

“Hem eğitim sisteminin örselenen toplumsal meşruiyetini restore etmemiz gerekiyordu hem de eğitime ilişkin tüm alanlarda iyileştirmeler yapmamız gerekiyordu. Böylece, iktidara geldiğimiz günden itibaren hem eğitim sisteminin demokratikleşmesi hem de tüm alanları itibariyle eğitim iyileştirilmesi için büyük bir mücadele verdik. Üniversite giriş sisteminde uygulanan katsayı ile kampüslerde uygulanan başörtüsü yasağı gibi uygulamalar, Türkiye’deki eğitim politikalarının toplumsal meşruiyetini iyice azaltmıştı.

SEFERBERLİK YAPTIK

Türkiye eğitimine ilişkin göstergeler, Türkiye’nin başta OECD ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir olmaktan oldukça uzak olduğunu gösteriyordu.

Bir yandan, anti-demokratik müdahaleleri doğuran vesayetçi yapılara karşı büyük bir mücadele verdik ve demokratik bir çerçevede eğitim sistemini normalleştirdik. Böylece eğitimdeki yasakçı ve müdahaleci zihniyete son verdik. Öğrenci ve velilerimizin kendi talepleri ve istekleri doğrultusunda tercih yapmalarının önündeki engeli kaldırdık. Öte yandan, en çok kaynağı hep eğitime ayırdık ve eğitimin tüm alanlarında seferberlik yaptık. Cumhuriyet tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş bir atılım gerçekleştirdik.”