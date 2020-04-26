Erdoğan’dan duygu dolu paylaşım

Erdoğan, paylaşımda “Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet, Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne; hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim” dizelerine yer verdi.

TELEFON DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün diplomasi trafiğini sürdürdü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan dün Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Görüşmelerde, koronavirüs ile mücadelede destek ve iş birliği konularının, ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi. Erdoğan son bir hafta içerisinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in aralarında olduğu liderlerle telefonla görüştü.