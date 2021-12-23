Erdoğan’dan Durmuş’a: ‘Kapındaki ayakkabıyla oynayanlarla yürürsünüz’

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Erdoğan, Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı olduğunda evinin kapısının önündeki ayakkabı fotoğrafları üzerinden yapılan eleştirilere gönderme yaparak şunları söyledi: “Dün çıkmış birisi ‘Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı, bu iş kaldığı yerden devam edecek’ mealinde açıklamalar yapıyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı inşallah en kısa zamanda benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesi, kurun yeniden ülkenin gerçekleri ile alakası olmayan seviyelere çıkmasını teşvik etmektir. Bununla ilgili BDDK da yargı yolunu açtı. Merkez Bankası’nın başında da olsanız evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla yol yürürsünüz. Bir insanın kendi ülkesine bu derece düşman kesilebilmesi için aklı ve vicdanını kaybetmesi gerekir.”

Durmuş Yılmaz ise “Kimseye al-sat tavsiyesi vermedim. Vermediğim için de özür dileyecek değilim” dedi.

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Ayakkabı tartışması, Yılmaz’ın, 2006-2011 arasında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atandığı ilk günlerde yaşandı. Yılmaz kapısının önündeki ayakkabılarla ve eşinin başörtülü olması nedeniyle tartışmalara konu olmuştu.