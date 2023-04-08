Erdoğan’dan dünyaya sağduyu çağrısı

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüşmede İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin’de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti. Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hâkim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekânların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliği Avrupa’nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk Büyüklelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kuran-ı Kerim yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.