Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan’dan dünyaya sağduyu çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Lavrov#Reisi
Erdoğan’dan dünyaya sağduyu çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Beştepe’de kabul etti, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Erdoğan Reisi’yle görüşmesinde Mescid-i Aksa saldırıları başta olmak üzere yeni bir şiddet sarmalına karşı harekete geçilmesini istedi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüşmede İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin’de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti. Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hâkim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekânların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliği Avrupa’nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk Büyüklelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kuran-ı Kerim yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#Lavrov#Reisi

BAKMADAN GEÇME!

EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı

EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı?

#Sağlık
Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

#ABD
50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi

50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… 'Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi'

#Glokom