Erdoğan’dan Diyarbakır mesajları: Neymiş, Doğu Masası... Bugüne kadar neredeydiniz?

CESUR ANNELER KORKU DUVARINI YIKTI

“Diyarbakır Anneleri evlatlarına ulaşmak için açtıkları bayrakla korku duvarlarını yıktılar. Bu cesur anneler mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının ikiyüzlülüğünü gösterdiler. Diyarbakır Anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. İnsan hakları dernekleri acaba kaç kez Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti? Böyle bir dertleri yok. Ama bunun aksi olsaydı bir gelir bir giderlerdi. Biz bugün Diyarbakır’a açılış ve ziyaret yapmak için gelmedik. Buraya aynı zamanda Diyarbakır’ı dinlemek Diyarbakırlılarla istişare etmek Diyarbakırlılarla olan kavlimizi yenilemek için geldik.

TERÖRE, ŞİDDETE TESLİM OLMADIK

Kuruluşundan bugüne kadar Diyarbakır teşkilatlarımızda görev almış, hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. 20 yılı bulan bu zorlu yolculuğumuzda dava arkadaşlarımızdan bölücü terör örgütü tarafından kalleşle şehit edilen de var. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızın herhangi bir safhasında ne de 20 yılı bulan AK Parti döneminde teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık. Milli iradeyi savunmak için gerektiğinde bedel ödedik, sıkıntı çektik. Ama zalimler karşısında hiçbir zaman başımızı eğmedik. Kefenimizi giyip çıktığımız bu kutlu yolda bize, milletimize ve ülkemize kefen biçen müstevlilere inat Allah’a hamd olsun dimdik yürüyoruz.

DİCLE’NİN KUZULARINI KAPTIRMAMAK İÇİN...

Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Biz vesayet odaklarının gölgesinde değil, gece karanlığında seccadesini gözyaşlarıyla ıslatan fanilerin dualarıyla yürüyoruz. Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu örgüte değil, rabbimizin takdirine, halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan, şiddetten değil 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.

SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN MEDET UMUYORLAR

Nasıl bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldiysek 2023’e giden süreçte de bizi ağır imtihanların beklediği anlaşılıyor. Ülkemize yönelik yurtdışı mahreçli planların devreye alındığını görüyoruz. Başını CHP’nin çektiği her kesim dozunu her gün biraz daha yükselttikleri nefret söylemleriyle bu kirli planlara destek veriyor. Son günlerde CHP’li siyasetçilerin artık hezeyanlarında çok ciddi artış yaşanıyor. Nasıl 17/25 Aralık girişiminde FETÖ’nün sözcülüğünü yapmışlarsa şimdi de organize suç örgütlerinden karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar. Organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa, ajans önlerine ne koyarsa Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse onu söylemeyi siyaset zannediyorlar.

BİZ DEVAMLI BURALARDA OLDUK

Taciz, tecavüz, hırsızlıkla yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyorlar. Demokrasimizi güçlendirecek, insanlarımızın kardeşliğini perçinleyecek, ülkemizin dertlerine derman olacak tek bir önerileri, sözleri yok. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller, ülke ve bölgenin gerçeklerinden de habersizler. Şimdi yeni bir adım atıyorlar, neymiş Doğu Masası, Doğu Projesi. Yahu neredeydiniz? Biz bugüne kadar ne Doğu’dan koptuk ne Güneydoğu’dan koptuk, devamlı buralarda olduk. Bölücü örgütün bu topraklara yaşattığı yıkımdan, işlediği cinayetlerden, akıttığı kan ve gözyaşından habersizler. Kol kola girdikleri örgütün güdümündeki partinin bölge insanın umutlarına, hayallerine verdiği zarardan habersizler.”

HDP, 1940’LARIN CHP VERSİYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’yi hedef aldığı konuşmasında “Bunlar 1940’larda Türkiye’nin başına bir kabus gibi çöken tek parti CHP zihniyetinin günümüzdeki versiyonudur. Kürt kardeşlerime yapılan zulüm başta olmak üzere, bu ülkedeki tüm büyük günahların anası olan CHP ile yol yürümek de zaten ancak bunlara yakışırdı” dedi.

SİYASETTEKİ GEVŞEMENİN MALİYETİ AĞIR OLUR

Erdoğan “AK Parti teşkilatına nasıl hayat boşluk kabul etmezse siyaset de boşluk kabul etmez. 2023 haziranına kadar kapı kapı dolaşmaya, çalışmaya var mıyız? Siyasetteki gevşemenin maliyeti ağır olacaktır. Ulaşamadığımız, kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerinedir. 20 yıllık siyasi partinin içinde kendini dışlanmış hisseden, kalbi kırılanlar olabilir. Bize düşen, bu kardeşlerimizle iletişim kurarak yeniden davamıza kazandırmaktır. Biz 84 milyonun her rengini temsil eden siyasi hareketiyiz. Terörü ve şiddeti övmedikçe her türlü fikre, düşünceye herkese yer vardır. Önümüzdeki dönemde yeni üyeler, yeni yol arkadaşlarıyla saflarımızı sıklaştırırken muhabbet iklimini daha da güçlendirmek zorundayız” diye konuştu.

ÇÖZÜM SÜRECİNİ BİZ SONLANDIRMADIK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli mesajlar verdi: “KCK, PKK, PYD, HDP’siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Hangi demokraside, devletin yatırım, hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır?



DİYARBAKIR CEZAEVİ BOŞALTILIYOR



Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi’ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz. HDP’nin İstanbul ve diğer şehirlerde CHP’ye verdiği desteğin nedeni ideolojik akrabalıktır. Hukuk ve ekonomi reformlarımızla, hak ve özgürlük açılımlarımızla, aynı çizgide yolumuza devam ediyoruz. 13-14 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi edepten, namustan bahsediyorlar? Bunlarda ne edep ne namus var. Artık ülkemizde işleyemedikleri cinayetlerine orada (Irak’ın kuzeyinde) başladılar. Çözüm sürecini biz başlattık. Çözüm sürecini sonlandıran biz olmadık. Bunların art niyetleri, gizli gündemleri sonlandırdı. Hiçbir zaman meşru demokratik hukuk düzeni içinde siyaset yapmayı düşünmediler. Allah için söyler misiniz? Dünyada hangi devlet buna müsaade eder? Hangi hukuk, adalet, vicdan buna göz yumar. Hâlâ barış, kardeşlik, hukuk, demokrasi diyorlar. Siz bu kavramları en son ağıza alacak kişilersiniz.”

KAYAHAN’A FATİHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda kendisine tezahürat eden gençler “Bizimkisi bir aşk hikayesi” adlı şarkıyı okumaya başlayınca, “Damardan girdiniz” diyerek şarkının bestecisi Kayahan için gençlerin Fatiha okumasını istedi.

TERÖRİSTLERİN YAKTIĞI CAMİDE CUMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını Diyarbakır’daki hendek olayları sırasında terör örgütü tarafından yakılan sonrasında ise restore edilerek ibadete açılan Kurşunlu Camisi’nde kıldı. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları da eşlik etti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara