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Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gidecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Malezya#Pakistan
Erdoğandan diplomasi trafiği: Malezya, Endonezya ve Pakistana gidecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 17:14

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacağını açıkladı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir.

Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Malezya#Pakistan

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