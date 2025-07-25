Erdoğan’dan diplomasi trafiği

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Mirziyoyev’le görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

ASEAN MESAJI

Erdoğan’ın Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşmesinde de ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Malezya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın her alanda geliştiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’nın (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ASEAN dönem başkanlığının başarılı şekilde devam ettiğini, ekim ayında düzenlenecek 47’nci ASEAN Zirvesi’nde Türkiye’nin Diyalog Ortağı olarak ilan edilmesinin beklendiğini belirtti.

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İki lider görüşmede, Gazze’deki insani durumun iyice ağırlaştığını, İsrail hükümeti üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı.