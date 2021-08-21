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Gündem
Erdinç ÇELİKKAN - Aziz ÖZEN
Haber Giriş: 21.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan için diplomasi trafiği yürütecek.

Dünya liderleriyle Afganistan konusunda temaslarda bulunan Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde Afganistan’daki gelişmeler, istikrar için atılacak adımlar, güvenliğin nasıl sağlanacağı, göçmen meselesi ve Kabil Havalimanı’nın durumunu konuşacak. Erdoğan’ın, Taliban yöneticileriyle görüşmesi konusunda ise şartların “henüz olgunlaşmadığı” ifade ediliyor.

Erdoğan’dan diplomasi trafiği
Kiryakos Miçotakis

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan’daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. İki lider her iki ülkedeki orman yangınları dolayısıyla karşılıklı geçmiş olsun dileğinde bulundu. Görüşmede, AB’nin, Afganistan’a ve komşu ülkelerine özellikle de İran’a yardım etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Erdoğan bu konuda AB’den samimi bir işbirliği sergilenmesini beklediklerini ifade etti.

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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