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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan’dan Devlet Bey Konağı’na sürpriz ziyaret

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Erdoğan’dan Devlet Bey Konağı’na sürpriz ziyaret
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün cumhur ittifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Beytepe’de Devlet Bey Konağı’ndaki ziyarette Erdoğan kendisini kapıda karşılayan Bahçeli’ye “Rahmetle gelelim dedik” sözleriyle karşılık verdi. Bir saati aşan görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün resmi programında olmamasına rağmen cumhur ittifakı ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Beytepe’deki Devlet Bey Konağı’nda ziyaret etti. Kapısının sağında “Bahçeli Bey konağı” yazan solunda ise çift başlı kartal kabartması bulunan evin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşılayan Bahçeli, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ankara’da yağış altında gerçekleşen ziyarette şemsiyesini kendisi taşıyan Erdoğan, Bahçeli’ye “Rahmetle gelelim dedik” ifadesini kullandı. İki lider, koronavirüs nedeniyle uzaktan selamlaştı.

REFORM ÇALIŞMALARI

İki lider daha sonra eve geçerek, yaklaşık 1 saat 10 dakika görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan üç kare fotoğraf paylaşılırken herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmenin ardından evden ayrılan Erdoğan’ı, Bahçeli makam aracına kadar uğurladı. Ziyarette Erdoğan’a İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Görüşmede Meclis çalışmalarının yanı sıra hazırlıkları süren ekonomik ve hukuki reform çalışmalarının ele alındığı öğrenildi.

SON ZİYARET GEÇTİĞİMİZ YIL

Erdoğan, son olarak 2019 yılının ekim ayında evinde Bahçeli’yi ziyaret etmişti. Erdoğan, 2019’da geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrasında geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 30 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni öncesinde Beştepe’de bir araya gelmişti.

 

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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