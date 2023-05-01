Erdoğan’dan depremzedelere: 125 bin konutun inşası başladı

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Erdoğan sosyal medya hesabından özetle şu açıklamaları yaptı: “3.5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 ayrı noktada toplam 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz. Hatay hariç tüm illerimizdeki enkazı kaldırdık, inşallah Hatay’daki yıkık ve acil yıkılacak binaları da bu hafta bitiriyoruz.

BİR SENE İÇİNDE

Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira ödeme yaptık. 2 milyon 400 bin insanımıza psikososyal destek hizmeti sağladık. Her gün 4 milyon insanımıza 3 öğün sıcak yemek ulaştırıyoruz. İnşa süreci başlayan konut sayısında 125 bine, bilfiil temeli atılan konut sayısında 58 bin 630’a ulaştık. Deprem bölgesinde inşa edeceğimiz toplam 650 bin yeni yuvanın ilk 319 binini bir sene içerisinde inşallah sizlere teslim edeceğiz.”