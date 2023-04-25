Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan’dan deprem gönüllülerine Devlet Üstün Fedakârlık Dayanışma Madalyası

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Madalya#Deprem
Erdoğan’dan deprem gönüllülerine Devlet Üstün Fedakârlık Dayanışma Madalyası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Devlet Üstün Fedakârlık Dayanışma madalyası verecek.

Haberin Devamı

Ödül alacaklar arasında depremde arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan madenciler, belediyeler, bazı STK’lar, itfaiyeler, Sağlık Bakanlığı görevlileri ve bazı yabancıların da bulunduğu gönüllülerin de olduğu belirtiliyor. Beştepe’de Sergi Salonu’nda yapılacak törende, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar veya sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası, yabancı kişilere de Üstün Fedakârlık Nişanı verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Madalya#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava
Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault