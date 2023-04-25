Erdoğan’dan deprem gönüllülerine Devlet Üstün Fedakârlık Dayanışma Madalyası

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Ödül alacaklar arasında depremde arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan madenciler, belediyeler, bazı STK’lar, itfaiyeler, Sağlık Bakanlığı görevlileri ve bazı yabancıların da bulunduğu gönüllülerin de olduğu belirtiliyor. Beştepe’de Sergi Salonu’nda yapılacak törende, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar veya sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası, yabancı kişilere de Üstün Fedakârlık Nişanı verilecek.



