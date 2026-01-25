Erdoğan’dan deprem bölgesi çıkışı: ‘3 yıldır neredeydin Özgür Efendi’

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen, Ev Sahibi Türkiye 6 bin 973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Aydın’ın Büyük Menderes’in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle, çalışkan insanıyla Türkiye’nin yüz akı şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

500 BİN SOSYAL KONUT

“Projemizle ülkemiz genelinde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Ayrıca 500 mahalle konağını, 500 anaokulunu, aile sağlığı merkezlerini, gündüz bakımevlerini, taziye evlerini, misafirhaneleri ve spor salonlarını da sosyal konutlarla birlikte Türkiye’mize kazandıracağız. Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerine geçen ay başladık. Bugün de Aydın’da merkezde 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 873 olmak üzere toplam 6 bin 973 konutun kurasını çekiyoruz. Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027 yılının Mart ayından itibaren yapmak niyetindeyiz. Sosyal konutlarımız, şimdiden Aydınlı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.

YOLU HATAY’A DÜŞMÜŞ

Şimdi ana muhalefetin Genel Başkanı yine çıkıp ‘Bu evleri bitiremezler’ diyecektir. 6 Şubat depreminden sonra, ‘Hükümet bu enkazın altında kalır, bunlar enkazı kaldıramaz, evleri inşa edemezler’ dediler. Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgemizde kurarak 7 gün, 24 saat esasıyla çalıştık, çabaladık, millete mahcup olmamak için adeta çırpındık. Geçenlerde nasıl olduysa CHP Genel Başkanı’nın yolu Hatay’a düşmüş. Baktım orada kendince yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Hatay’da yapılan işleri gördükçe konutları, yolları, caddeleri, okulları, hastaneleri, ticarethaneleri gördükçe vakti zamanında ettiği o büyük laflar aklına geliyor ve herhalde onların altında eziliyor. Depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra çıkıyor, ‘Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız’ diyor. İyi hoş da sormazlar mı sana? ‘Üç yıldır neredeydin Özgür Efendi?’ 455 bin konut yapılıyorken sen neyle meşguldün Özgür Efendi? Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? Neredeyse üç yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Hayırdır, daha yeni mi ayıldınız?”

AÇILIŞ YAPTI ANAHTARLARI TESLİM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çine Devlet Hastanesi ve Nazilli Sağlık Kompleksi’nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi. Daha sonra Aydın’da yapımı tamamlanan 1482 konuttan 10’unun anahtarını hak sahibi ailelere teslim etti. Törene CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.

AYDIN’A MÜJDELER

ERDOĞAN, sosyal konut projesi tamamlandıktan sonra Aydın’a gelip yeni yuvalarına kavuşan hak sahipleriyle de buluşacaklarını belirterek, “Bugün ayrıca farklı mahallelerimizde inşası tamamlanan 1467 konut ve 15 işyerini Aydınlı kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz. İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. Aydınlı kardeşlerimin ‘Topuklu Efesi’ Özlem Çerçioğlu, sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor. Büyükşehir Belediyemizin 8 adet projesini bugün hizmete veriyoruz. İncirliova ve Kuyucak’ta 2 adet çocuk gelişim merkezimiz tamamlandı. Aydın Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanıma gerekli talimatı verdim, hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

KÜRTLER SURİYE’NİN ASLİ PARÇASI OLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel nizamın kökten çatırdadığını söyledi: “Yıllardır konforlu bir coğrafyada bulunmanın keyfini çıkaran ülkeler, ilk defa hayatın gerçekleriyle yüzleşti. Bizim senelerdir uğraştığımız meselelerin çok küçük bir kısmıyla onlar da burun buruna gelmeye başladı. Davos’taki tartışmalara baktığımızda küresel sisteme yönelik yaptığımız eleştirilerin artık Batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Suriye’de zalim rejim devrildi, zulüm bitti. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın dirayetli liderliğinde, ülkemizin de güçlü desteğiyle şimdi Suriye hızla toparlanıyor. Eski rejim döneminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz yeni Suriye’nin asli parçası oluyor, hakları en üst seviyede teslim ediliyor. Türkmen kardeşlerimiz aynı şekilde yeni yönetimde çok önemli görevler üstleniyor.

OYUNA GELMEYECEĞİZ

Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor. Yıllardır ülkemiz için endişe kaynağı olan sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor. Suriye’nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir bütün ve güvenli Suriye’nin kazananı Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak. Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz. Sağduyulu, sabırlı ve soğukkanlı davranacağız, oyuna gelmeyeceğiz, sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacağız. İç siyasette de dış politikada da Terörsüz Türkiye sürecinde de attığımız her adımı hesaplıyor, ölçüyor, biçiyor, ondan sonra harekete geçiyoruz. Çevremizdeki ülkeleri tesiri altına alan yangının ülkemize sıçramasına izin vermedik.”