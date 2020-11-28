Erdoğan’dan daha sıkı önlem sinyali

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, Hz. Ali Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomide yaşanan gelişmeler, Katar ile varılan anlaşmalar ve hemen peşinden gelen Varlık Fonu toplantısını değerlendiren Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin arttırılıp arttırılmayacağına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

SORUMLU BİLİM KURULU

“Yeni tedbirlerle alakalı, bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Bilim Kurulu her türlü hazırlığı, çalışmayı yürütüyor. Burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın, hâlâ kapalı mekânlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. Biz şu anda sağlık Bakanlığımızın attığı adımlarla tedbir almaya mecburuz ve alacağız. Bizim fiziki alt yapı olarak, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok.

ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Aşı ile alakalı olarak şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Rusya, Çin, Almanya, Almanya’da özellikle Uğur (Şahin) Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımımız var. Vaka sayılarının, vefatın artması... Bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratle aşalım.

İTHAL AŞI TAKVİMİ

(Aşı ithali) Bu süreç matematik bir süreç değil. Bu çalışmaları yürüten firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlara göre hareket ediyoruz. Bu raporlara göre de en erken nisan ayı olabileceğini söylüyorlar. Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var. Aynı şekilde Çin sağlık bakanıyla, sağlık bakanımın görüşmeleri var. Peyderpey de oralardan gönderilen bazı aşılar var. Bizler bu aşıları da gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık. Bir an önce neticeleri yan etkileri nelerdir; bunları görmek için de çalışmalarımız devam ediyor.”

KANAL İSTANBUL’A TALEP ARTIYOR

Önümüzdeki en büyük proje; benim ‘çılgın projem’ dediğim Kanal İstanbul projesidir. Projenin mimari boyutu hazırdır. Teknik bütün boyutları hazırdır. Artık ihale safhasına gelinmiştir. Ulaştırma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, ‘Bu işi beraber yürüteceksiniz’ dedim. Kanal İstanbul projesiyle İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır.”

VARLIK FONU’NDA KÜRESEL ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından bugün (dün) Türkiye Varlık Fonu toplantısına başkanlık yapacağının hatırlatılması üzerine, “Varlık Fonu’nun resmen başkanı benim. Önümüzdeki sürece yönelik Varlık Fonu’nu, küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Örneğin dün (önceki gün), Katar Emiri’nin Türkiye ziyareti, anlaşmalar, aslında atılan bu adımlardan biridir” yorumunu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı 1.5 saat sürdü.

Erdoğan, dün akşamki uzun toplantıya da başkanlık yaptı. Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren toplantıya Erdoğan’ın yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Erişah Arıcan, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Zafer Sönmez ve kurulun yeni üyesi Burak Dağlıoğlu katıldı. Dün itibarıyla yönetim kurulu üyeliğine atanan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yönetim kurulu toplantısında ilk kez bulundu. Varlık Fonu’ndaki görevlerinden ayrılan Berat Albayrak ve Arda Ermut toplantıya katılmadı.

İletişim Başkanlığı ise, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut’un, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiğini açıkladı.