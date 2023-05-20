Erdoğan’dan CNN InternatIonal’a açıklamalar: Milletim bizi yanıltmayacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD’li yayın kuruluşu CNN International’a yaptığı açıklamada seçimler ve uluslararası ilişkilerle ilgili soruları yanıtladı, görüşlerini aktardı.

CNN International Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen röportajın tanıtım videolarını yayınlamaya başladı. Tanıtım videolarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine sorulan “Geçen 20 yılda girdiğiniz her seçimi rahatlıkla kazandınız, seçimlerde rekorlar kırdınız. Türkiye’nin tarihinde ilk kez bir seçim ikinci tura kaldı. Şu an kendinizi ne kadar rahat hissediyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

DÜNYADA BENZERİ YOK

“Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Bu, Türk demokrasisi için yeni bir deneyimdir. Önümüzdeki pazar yapılacak seçimlerde de ben inanıyorum ki halkım güçlü Türk demokrasisini gösterecek ki yüzde 90’a varan güçlü seçmen katılımı oldu. Bu çok önemli bir katılım. Dünyada pek benzeri yok. Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak.”

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İSTİKRAR VE GÜVEN

Erdoğan, röportajın devamında CNN’e, partisinin parlamento yarışmasındaki güçlü performansının cumhurbaşkanlığı ikinci turdaki şansını artırmasını beklediğini söyledi. Türk halkının Meclis ayrı Başkan ayrı gibi bir tutumda bulunmayacağını belirten Erdoğan, “İstikrar ve güven çok önemli. İstikrar arayanlar sandıkta gereğini yapacaktır” dedi.

CNN International muhabiri Becky Anderson - Cumhurbaşkanı Erdoğan

MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ

Erdoğan, muhalefetin mültecilerin kapsamlı bir şekilde sınır dışı edilmesi çağrılarının hatırlatılması üzerine yaklaşık 1 milyon mülteciyi Suriye’ye dönmeye teşvik edeceğini söyledi. Türkiye’nin, ülkelerine geri gönderilmelerini kolaylaştırmak için Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerinde altyapı ve evler inşa ettiğini söyledi. Erdoğan, “Türk STK’ları, Suriye’nin kuzeyindeki mültecilerin anavatanlarına dönebilmeleri için konutlar inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı. 1 milyon mülteciyi anavatanlarına dönmeye teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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İSVEÇ’İN ÜYELİĞİ

İsveç’in NATO’ya katılımı ile ilgili Erdoğan “İsveç, terör örgütlerinin Türkiye’deki dallarının İsveç’te, Stockholm sokaklarında serbestçe dolaşmasına izin verdiği sürece, İsveç’in NATO üyeliğine olumlu bakamayız” mesajı verdi: “Şu anda İsveç için hazır değiliz. Çünkü bir NATO ülkesi, konu terörle mücadele olduğunda güçlü bir duruşa sahip olmalıdır.”

RUSYA’YLA İLİŞKİLER

- Erdoğan, Ukrayna savaşı ve RUSYA’yla ilişkiler konusunda şunları söyledi: “Şu anda Batı bu noktada dengeli bir yaklaşım sergilememiştir. Yani Rusya gibi bir ülkeye dengeli bir yaklaşım çok daha isabetli olabilirdi. Yani ben Sayın Putin’le bu münasebetlerimi nasıl geliştiriyorsam Batı da yapmalıydı. Çünkü dünyada birbirimize ihtiyacımız var. Yani ben Batı’nın her ülkesiyle nasıl görüşüyorsam, bu noktada Sayın Putin’le de o şekilde görüşüyorum. Aynı şekilde mesela Karadeniz Tahıl Koridoru’nda biz sadece Batı’nın değil Afrika ülkelerinin de ihtiyacını karşılar duruma geldik. Bakın şu anda tahıl sürecini 18 Mayıs’tan itibaren iki ay daha uzattık. Nasıl oldu bu iş? Sayın Putin’le olan bu özel münasebetlerimiz sayesinde oldu.”

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BIDEN’A YANIT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ı kendisine ‘otokrat’ dediği için eleştirdi ve “Bir diktatör ikinci tur seçimlere girer mi? Şimdi gerçek de bu. Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle parlamentoya girecek ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak çıkacak. Bu nasıl bir diktatörlük?” dedi. Erdoğan, “Yeniden seçilirseniz Biden yönetimiyle çalışır mısınız?” sorusuna ise “Onda hiç şüphe yok. Sayın Biden’la da çalışırım. Eğer Biden değişirse onun yerine gelecek olan kim olursa olsun onunla da çalışırım” yanıtını verdi.