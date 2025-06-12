Erdoğan’dan çifte kamp

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22-24 Haziran’da il başkanları, 11-13 Temmuz’da milletvekilleri ve Genel Merkez yöneticileriyle Kızılcahamam’da kamp yapacak. Toplantılarda yeni anayasa, Terörsüz Türkiye ve diplomasi adımları gündeme gelecek. Ayrıca, bakanların da sunumlar yapması bekleniyor.

İLK KAMP AY SONUNDA

Kızılcahamam’da yılın ilk kampı 22-24 Haziran tarihleri arasında il başkanları ve bölge koordinatörlerine yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış ve kapanış konuşmasını yapacağı kampta, AK Parti’nin 2028 seçimlerine giderken yaz boyunca sahada yürütülecek faaliyetlere ilişkin hazırlanan yol haritası il başkanlarıyla değerlendirilecek. Bölgelerden gelen talep, şikâyet ve istekler kampın en önemli gündem başlıklarından olacak. Bu doğrultuda, bazı bakanların ve genel başkan yardımcılarının da sunum yapması bekleniyor.

YOL HARİTASI

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AK Parti’nin ikinci kampı ise milletvekili ve Genel Merkez yöneticileri ile gerçekleştirilecek. 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da düzenlenecek kampa, AK Parti Meclis Grubu, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurulları ve partinin kurucu üyeleri de katılacak. Yoğun siyasi tartışmaların yaşandığı bu dönemde AK Parti’nin önümüzdeki seçimlere ilişkin atacağı adımlarla ilgili bir yol haritası çıkaracağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kapsamda kampta yapacağı açılış ve kapanış konuşmasında önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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SAHADAKİ DURUM

Kampta yapılacak kapalı oturumlarda parti yöneticileri ve milletvekilleriyle sahadaki durumu değerlendirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Kampta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma ve operasyonlar, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde gelinen son durum ve yeni anayasa tartışmalarının yaşandığı bu süreç ile gündeme dair değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

ERDOĞAN: TÜRK KIZILAY İYİLİK ORDUSU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ın 157’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, “Türk Kızılay, gerek tarihi gerekse hizmetleriyle kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusudur” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay’ın bundan tam 157 yıl önce ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ adıyla kurulduğunu belirterek, özetle şunları vurguladı: “Yoklukların ve yoksullukların olduğu bir dönemde Kızılay, milletimizin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri olmuştur. Türk Kızılay, geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. Bugün Türk Kızılay, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, gençlikle ilgili çalışmalar, sosyal projeler ve eğitim faaliyetleri ile toplumumuzun her kesimine ulaşmaktadır. Türk Kızılay, gerek tarihi gerekse hizmetleriyle kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusudur. Türkiye’nin yüz akı Türk Kızılay, sadece sınırlarımız içinde değil, tüm kriz bölgelerinde de faaliyet göstermektedir. Filistin’de, Suriye’de, Somali’de, Afganistan’da, Bosna’da, Irak’ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanların imdadına yetişmektedir. Ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde; salgınlarda, doğal afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde en önde koşmaktadır.”