Erdoğan’dan CHPli Özel’e 250 bin liralık tazminat davası

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Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özel’e, 26 Nisan Salı günü İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklaması nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını kaydetti.

Aydın, açıklamasında, “Davalının açıklamaları, bir bütün olarak gerçek dışı ithamlar içermesinin yanında, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına ağır bir saldırı da teşkil etmektedir. Dava dilekçesinde 250 bin lira manevi tazminatın Özgür Özel’den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir” dedi.