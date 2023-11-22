Erdoğan’dan Cezayir’de Gazze mesajları: Önceliğimiz kalıcı ateşkes

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Resmi ziyaret için dün Cezayir’e giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı sonrası Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’la ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda özetle şunları söyledi:

HALKI GÖÇE ZORLAMAK BARBARLIKTIR

“Kardeşimle Filistin’de yaşanan insani dramı da konuştuk. Cezayir, Filistin davasına en güçlü, en samimi desteği veren ülkeler arasında yer alıyor. Her iki ülkenin de vicdan aynasında makes bulan Filistin meselesinde Cezayir’in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul, her koşulda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması vicdansızlıktır, barbarlıktır. Önceliğimiz Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye intikalidir. Bu yönde basına yansıyan haberleri biz de takip ediyoruz. Biz de sürece gereken katkıyı sunuyoruz.

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FİLİSTİN DEVLETİ ARTIK KAÇINILMAZ

Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin tesisi artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İsrail ve Filistin’in, üzerinde mutabık kalacağı adil bir barışın uygulanmasında bölge ülkeleriyle birlikte garantör olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cezayir ziyaretinde Şehitler Anıtı’nı ziyaret edip abideye çelenk bıraktı.

13 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Biraz önce muhtelif alanlarda imzaladığımız anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. 13 imza attık. Türkiye ve Cezayir için hayırlı olsun. Önümüzdeki dönemde de ticaretten enerjiye, çevreden kültüre bir çok alanda atılabilecek ilave adımlar konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz.”

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REHİNELER İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin rehinelerin iadesi konusuyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi: “Şu anda rehinelerin iadesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım, Katar’la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak.”

SICAK KARŞILAMA

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un daveti üzerine Cezayir’e resmi ziyarette bulundu. Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı’nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu törenin ardından Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

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Daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçen Erdoğan, buradaki resmi karşılama törenin ardından Tebbun ile görüşmelere geçti. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulduğu öğrenildi.

TEBBUN: SORUMLULAR YARGILANMALI

-Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun da toplantıda şöyle dedi:

“Özellikle Gazze’de yaşanan insanlık trajedisine ve Siyonist İsrail’in insanlık suçlarına, bunun yansımalarına değindik. Filistin halkının başkenti Kudüs olan 67 sınırları içinde devlet kurma hakkını ifade ettik. Sistematik saldırılara, soykırıma karşı olduğumuzu beyan ettik. Bu kınamanın acil eylemle birlikte yerleşim yerlerinin genişlemesine engel olacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirttik. Gazze’deki soykırım sorumlularının yargılanmalarının altını çizdik. Nijer’de, Mali’de olan gelişmelere değindik. Bu konularda ortak fikir birliğine vardık. Tüm temennimiz Filistinlilerin bağımsız devletlerine kavuşması.”