Erdoğan’dan ‘ceza’ uyarısı: Otomobilde bile stokçuluk yapıyorlar

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ASGARİ ÜCRETTE EN İDEAL OLAN

“(Asgari ücret tartışmaları): “Sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi kesimi, gerek işveren kesimiyle bu görüşmeleri yapacaklar. Yapacakları görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklar. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt, gerek net masaya yatırarak ondan sonra inşallah nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin değil, işverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme; şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor ve inşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz ve bu kararla beraber de inşallah yolumuza devam edeceğiz.”

EN ÇOK RAHATSIZ OLDUĞUM STOKÇULUK

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(Marketten markete değişen fiyatlar): Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolamak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar.

ŞU ANDAKİ CEZAİ MÜEYYİDE ÇOK DÜŞÜK

Hele hele gıdada stokçuluk yenilir, yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet Bey’e (Ticaret Bakanı) de söyledim. Hemen hazırlıklarınızı yapın. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Ha bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz ‘Buyur yoluna yine devam et’ diyemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız ve üzerine üzerine de bu işin gideceğiz.”

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

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(MİT’in ülke dışındaki terör operasyonları) Bugüne kadar nasıl güvenlik güçlerimizle Milli İstihbarat Teşkilatımız bu operasyonları yoğun bir şekilde sürdürdüyse, bundan sonraki bu süreçte de aynı şekilde bu operasyonlarımıza devam edeceğiz. Yani buradan taviz vermemiz mümkün değil. Biz nasıl mağaraları, Kandil’i evelallah bunların başına geçirdiysek işte en son biliyorsunuz dokuz teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle orada bizim bir binbaşımız o bölgede şehit edilmişti. Ve binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda oraya gömdük. Ve dokuz teröristi oradan o şekilde çıkarmış olduk. Bu işin ispatı bizdedir. Biz bu işin ispatını yapıyoruz, lafını değil. Bundan sonraki süreçte de nasıl şu anda Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde bütün bunları evelallah aştıysak, bundan sonraki süreçte de aşmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz var. Evelallah bu şehitlerimizin kanını da yerde bırakmadan yola devam.

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KÖRFEZ'LE İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

(Abu Dabi Veliaht Prensi’nin Ankara ziyareti) Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Yani bu konuda muhalefetin rahatsızlıklarını zaten biliyoruz. Bu rahatsızlıklara rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Neticede Katar’a yönelik uygulamaya konulan abluka ve müeyyideler bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Körfez ülkeleri arasında da birliktelik, dayanışma yeniden tesis edildi. Tüm bölge ülkelerinin de, ülkemizin Körfez bölgesinin politikalarına yönelik attığı ve atacağı adımların bunlar bir işaretidir. Ve Muhammed Bin Zayid’in Türkiye ziyareti bu adımın bir ifadesidir. Nasip olursa şubat ayı içerisinde benim yine geniş kapsamlı bir heyetle Abu Dabi’ye bir ziyaretim olacak.

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YATIRIMLARLA PERÇİNLEYECEĞİZ

Şu anda ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak suretiyle ve bu konuda gerek Türkiye’de yapılan yatırımlar, gerekse Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan ve yapılacak birçok yatırımlarla bunu perçinleyeceğiz. Şu anda tabii yine bölgenin en güçlü ülkelerinden

biri olan Katar’la zaten attığımız adımlar bunun bir tanesidir. Rakamlar tabii öyle ufak rakamlar değil. Çok ciddi yatırımlarla bunu sürdürüyoruz. Özellikle Türk iş adamlarına yönelik Katar’ın yaklaşımı altyapıda, üst yapıda çok çok yüksek rakamlardır.

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Ve bunların artarak devam edeceğine inancım tamdır. Bunlar şu an itibariyle Türk işadamlarına verilen Katar’daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolar civarındadır.

KIBRIS RUM KESİMİ’NE: MABETLERİMİZE SABOTAJ YAPMAYIN

(Larnaka’daki camilere yapılan sabotajlar): “Larnaka’da, Güney Kıbrıs’ta camilerimize yönelik biliyorsunuz, maalesef operasyon yapıldı. Tabii Güney Kıbrıs’taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili Parti Sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey’in net açıklamaları var. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey’in yapmış olduğu açıklama ile birlikte aynı şekilde biz de Güney Kıbrıs’a şunu söylüyoruz; ‘Mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz. Bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz.’ Ve bunun arkasında kimlerin olduğu noktasında da her türlü arayışın içerisindeyiz. Ve 6 tane bizim Güney Kıbrıs’ta camimiz var. Bu camilerimizin güvencesi Güney Kıbrıs’ın yönetimidir. Biz nasıl ki bütün onların kutsallarına, kiliselerine karşı bir güvenceysek, aynı şekilde, aynı güvenceyi de onların vermesinin gerektiğini her zaman söylüyorum.