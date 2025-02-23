Erdoğan’dan ‘Büyük Kongre’de üç başlıklı manifesto

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8. Olağan Büyük Kongre öncesi Arena Spor Salonu’nda basın toplantısı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile Hamza Dağ, özetle şu bilgileri verdi:

100 BİN KATILIMCI

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir: “119 günlük bir süreç yürüttük. Genel Başkanımız 29 kongremize bizzat önderlik-liderlik yaparak teşrif buyurarak oraya heyecan katmış oldu. 100 binin üzerinde arkadaşımızın katılımını bekliyoruz. Türkiye’nin ikinci yüzyılının ilk büyük kongresi. Genel Başkanımızın vereceği mesajlarla, salonda arkadaşlarımızın coşkusuyla Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak. Genel Başkanımız 3 başlıkta toplumla konuşmasını paylaşacak. AK Parti olarak 23 senenin muhasebesini yapacağız, milletimizin toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun mesajları vereceğimiz bir başlık olacak. Belki en önemlisi, dünya siyasetine dair Türkiye’nin bu yüzyılı nereden okuduğunun, Türkiye’yi nereye taşıyacağının mesajlarını vereceği bir manifesto niteliğinde konuşmayla buluşmuş olacağız. Kongremizde uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu görüyoruz. Dünyanın dört bir tarafından kongremize pek çok yabancı devlet insanı teşrif buyuracak. Sadece bu coğrafya için değil, aslında bu kongre dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin kapısını da aralamış olacak. Genel Başkanımız belki her şeyi anlatamayacak 1.5 saatlik konuşmasında ama oradaki alt satırlarda hem içeriye hem dışarıya vereceği mesajlarla, AK Parti kongrelerinin bir kere daha tüm dünyayı kapsayan mesajlarını hep beraber görmüş olacağız. Hava Ankara’da soğuk olacak ama o soğuğu ısıtacak kalplerimiz, yüreklerimiz, heyecanımız var.”

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3 YENİ MÜZİK VE FİLM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: “Türkiye’mizin 4 bir tarafından teşkilatlarımız, sevenlerimiz bu salonda olacaklar. Bizler de kongre süreçlerinde bu işin konseptini, felsefesini, anlamını, kampanyasını ortaya koyacak bir çalışma yapıyoruz. 81 il, 972 ilçede ‘Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti’ konsepti ile hem gençlik hem de kadın kollarımızda, ana kadememizde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı’nın ilk kongresi olması sebebiyle ‘Adında AK, ışığında istikbal’, ‘Adında AK, ışığında istikrar’, ‘Adında AK, ışığında barış’ sloganları oluşturduk. Hem önceki konseptimizin devamı hem de Türkiye Yüzyılı’ndaki 17 başlığımızı ortaya koyduk. Türkiye Yüzyılı’nda AK Parti’nin iddiasını ortaya koyacak bir ana tema belirledik. 3 tane yeni müziğimiz olacak. Akışımızda hem bu salonu coşturacak hem de ses getirecek sahne performansımız da olacak. Asıl vurucu nokta Cumhurbaşkanımızın konuşmaları noktasında hem ülkemize hem de tüm dünyaya vereceği mesajlar olacaktır. Biz bu salonda birçok organizasyon gerçekleştirdik. Hepsinden çok heyecanla, coşkuyla ayrıldık. Sahne performansıyla beraber bir tanıtım filmimiz var. Sahne performansı dediğimiz filmde bir ayrıntı var. Onunla beraber sahnedeki görsellerle bütünleşen bir ortam olacak. İşin sürpriz tarafı olduğu için yarına bırakalım.”

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