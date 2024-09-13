Erdoğan’dan BM Zirvesi’nde barış vurgusu

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı” çevrimiçi etkinliğine gönderdiği video mesajında özetle şunları söyledi: “İnsanlığın istikbalini etkileyen tehditler karşısında uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi, barışçıl güvenli ve adil bir sistemin inşasına giden yolu açmayı amaçlayan geleceğin zirvesine sayılı günler kaldı. Bu zirveyi dünyamızı kasıp kavuran çatışmaların, zulmün, açlığın, yoksulluğun ortasında açılan nadir bir fırsat penceresi olarak görüyorum. Zirveye iştirak edecek tüm mevkidaşlarıma Sayın Guterres’in bizlere sunduğu bu imkânı layıkıyla değerlendirme çağrısında bulunuyorum. Güvenliği ve müreffeh bir gelecek inşa edebilmek için öncelikle barışa ihtiyacımız var.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği gibi meydan okumalar, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini arttırıyor. Bunun en acı örneğini 11 aydır Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında görüyoruz. 17 bini çocuk, 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 100 binin üzerinde yaralının olduğu Gazze’nin neredeyse tamamının yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. İsrail’in işgal politikaları karşısında başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum; hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Türkiye olarak zulmün karşısında ve mazlumun yanında durmaya devam edecek, bu insani duruşumuzdan da geri adım atmayacağız.”