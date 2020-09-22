Erdoğan'dan BM mesajı: Konsey'e adil mimari zorunlu

Birleşmiş Milletler’in 75. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya videolu mesaj gönderen Erdoğan özetle şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 75. yıldönümünü tebrik ediyorum. Yıldönümleri bir kutlama vesilesi olduğu kadar muhasebe yapmak için de değerli bir fırsattır. Birleşmiş Milletler’in 75. yaşının da tüm dünya için böyle bir fırsata vesile olmasını diliyorum.

Dünyanın milli gelire göre en fazla yardım yapan ülkesi olarak elimizdeki tüm imkânlarla salgının yol açtığı sıkıntıları hafifletmeye çalıştık. Bu süreçte kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken din, dil, ırk, kıta ayrımı gözetmeden dünyanın 146 ülkesine tıbbi malzeme ve teçhizat gönderdik. Aşırı kazanç hırsı, güç temerküzü ve sömürgeciliğin yeni metodlarla devam ettirilmek istenmesi küresel sistemin adalet dağıtmasının önündeki en büyük engeldir. Suriye, Filistin, Yemen, Afganistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde bir türlü sağlanamayan istikrar bunun ispatıdır. Ortaya konulan ideallere rağmen Birleşmiş Milletler sistemi ne çatışmaları önlemede ne de başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz. Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi’ni reforma tabi tutmamız gerekiyor.

7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil de sürdürülebilir de değildir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini almıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun da güçlendirilmesi ve canlandırılması sorunların çözümüne katkı yapacaktır. Kıtaların kavşak noktası İstanbul’un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi, küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir. 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini kıdemli bir diplomat ve siyasetçi olan Büyükelçi Volkan Bozkır’ın üstlenmesi Türkiye için iftihar vesilesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şanstır. Türkiye’ye gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. BM sistemine desteğimizi ve katkılarımızı sürdüreceğimizi bu vesileyle tekrar ifade etmek istiyorum.”

BOZKIR DA ‘DEĞİŞİM’ DEDİ



Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM’nin 75. yıldönümü kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli etkinlikte dünyaya seslendi. BM, 1945 yılında kurulduğunda sadece 51 üyesi olduğunu ve bugün üye ülke sayısının 193’e ulaştığını hatırlatan Bozkır, “Dünyamız, Birleşmiş Milletlerin kurulduğu tarihten bu yana, o zamanlar tahayyül dahi edilemeyecek oranda değişti. Etkinliğini ve kuruluş amacına hizmet etmeyi sürdürebilmek için, Birleşmiş Milletler de tüm bu değişime ayak uydurmak zorunda” dedi. (Razi CANİKLİGİL / NEW YORK)