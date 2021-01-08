Erdoğan’dan bir sürpriz ziyaret de SP’li Asiltürk’e

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Saadet Partisi’nin önde gelen isimlerinden, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e sürpriz bir ziyaret yaptı. Ankara’da dün herhangi bir resmi programı görünmeyen Erdoğan, öğlen saatlerinde Asiltürk’ün Bahçelievler Mahallesi’ndeki evine gitti. Erdoğan ile Asiltürk arasında yaklaşık bir saat süren görüşmede güncel ve siyasi meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Geçen salı günü cumhur ittifakının ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ‘Devlet Bey Konağı’nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü görüşmeye sivil plakalı makam aracıyla ve üç araçlık konvoyla gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşme sırasında Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

MAKAM ARACINA KADAR UĞURLADI

Koronavirüs nedeniyle maskeli ve mesafeli şekilde gerçekleşen sürpriz ziyaretin ardından Asiltürk, Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan, Asiltürk’ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi. Cumhurbaşkanlığı’ndan ziyarete ilişkin açıklama yapılmazken, tek kare fotoğraf paylaşıldı. Görüşmede hazırlıkları süren reform çalışmaları ve siyasi meseleler hakkında konuşulduğu kaydedildi.

SİVİL PLAKALI ARAÇLA





◊ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret ederken görüşmeye sivil plakalı araçla gitti. Ziyaretin ardından Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere aracın içinden el salladı. (◊ Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)