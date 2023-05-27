Erdoğan’dan bir kez daha çağrı: Pazar günü erkenden sandığa

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘Kadınların Türkiye’si İstanbul Buluşması’ programına katıldı. Programda kadınlara seslenen Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Sizlerin vasıtasıyla ülkemizin tüm kadınlarını, tüm hanım kardeşlerimi canı gönülden selamlıyorum. Özellikle bölücü örgütün zorla dağa kaçırdığı ciğerparelerine kavuşmak için aylarca nöbet tutan Diyarbakır Anneleri’ne hürmetlerimi sunuyorum.

EN KRİTİK AŞAMA

Şimdi önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sadece bir gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği dahilinde çok mühim bir karar vereceğiz. Bizi, siz hanım kardeşlerimiz gibi milletimiz gibi tüm dünya biliyor, tanıyor.

HUZURUNDAYIZ

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Sadece söylemlerimizle değil, hizmet ve eserlerimizle de aziz milletimizin huzurundayız. Vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleyle milletimizin huzurundayız. Hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkarak milletimizin huzurundayız. Türkiye’ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserler, tanıştırdığımız nice başarıyla milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızla, eksiklerimizle, kusurlarımızla milletimizin huzurundayız.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte 'Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması' programına katıldı.

SANDIK BEŞ YILDA BİR

Karşımızdaki tabloyu çok iyi görecek ve sandıkları patlatacağız. Bunların her gün daha çok çirkinleşmelerinin, seviyeyi dibe çekmelerinin sebebi bu. Suçüstü yakalandılar. Millete hakaret ederek paçalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Sorumluluk bize düşüyor. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs’ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs’ta ezici çoğunlukla tamamlayacağız. Pazar günü oy kullanmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sandığın telafisi yoktur. Pikniğe daha sonra gidilir. Tarladaki işler ertesi gün de yapılır ama sandık önümüze 5 yılda bir gelir. Sizlerden sabahın çok erken saatlerinden itibaren oy verme yerlerine gidip oraları bayram yerlerine çevirmenizi istiyorum.

OMUZ OMUZA

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40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzla kadın arkadaşlarımızla omuz omuza yürüdük. Ülkeye ve millete hizmet mücadelemizin en önemli kahramanları kadınlardır. 3 Kasım seçimi ile Anadolu ihtilalini başlatanlar kadınlardır. Türk demokrasisini 28 Şubat karanlığından kurtaranlar kadınlardır. 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyanlar kadınlardır. Hiç endişeniz omasın dimdik ayaktayız.

TÜM CESUR KADINLARI TEBRİK EDİYORUM

Türkiye’nin ekonomiden ticarete, eğitimden sağlığa kadar tüm alanlarda yazdığı destanın altında siz hanım kardeşlerimizin imzası, alın teri vardır. Başörtüsünden dolayı üniversitelerin kapısından çevrildiğinizde sizler sabrettiniz. Kıyafetinizden dolayı iş bulamadığınızda ümitsizliğe kapılmadınız. Ayrımcılığa maruz kalsanız da hayatın her alanında başarıdan başarıya sizler koştunuz. Sonuna kadar, mezara kadar sizinle beraberim. Ülkemizin tüm cesur kadınlarını tebrik ediyorum.

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AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na LGTB sızamaz. Bunların milli ve yerli olma konusu sadece eşyada değil ailede de ortaya çıkacak. Veba gibi yayılan bu akımlarla ilgili gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Finansmanını Karadeniz gazı ve Gabar petrolünden sağlayacağımız aile bankası ile bunu sağlayacağız.”

KILIÇDAROĞLU’NA ‘KART BORCU’ YANITI: NASIL YAPACAKSIN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun ‘kredi kartı borcu faizlerini silme’ sözünü “Çıkmış ne kadar borçlarınız varsa gelince sileceğiz diyor. Parlamentoda yoksun, çoğunluk değilsin nasıl yapacaksın? Cumhur İttifakı var çoğunluk, onların izni olmadan nasıl yapacaksın? Milletimiz hiçbir şeyi bilmez sanıyor. Biz kaynak söylüyoruz. Senin kaynağın nerede söyle bakalım” diye eleştirdi.

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GÖNÜLLÜ VE ONURLU DÖNÜŞ

- Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin de şöyle konuştu: “Sığınmacılar konusunda CHP Genel Başkanı’nın yaptığı gibi Nazi dönemini aratmayan nefret söylemlerine başvurmayacağız. Asırlardır mazlumların sığınağı olan bu ülkeye, Boraltan faciası sahnesi gibi utanç sahnelerini yaşattırmayacağız. Senin ortakların bu konuda hangi adımı atarsa atsınlar. Biz bu ülkenin güneyinde yaptığımız briket evlere sığınmacıyı taşıyoruz. Katar ile yaptığımız 1 milyon evle de onları iskan edeceğiz. ‘Sizi kovuyoruz, sizi barındırmayacağız, geldiğimizin ertesi günü göndereceğiz...’ Şu laflara bakın. Biz ensar olmaya talibiz. Biz bize sığınanlara diğerlerinin yaptığını yapamayız. Bu terörist zihniyetidir. Onlar yapabilir ama biz yapamayız. Gönüllü, onurlu dönüşlerini sağlayacağız. 554 bin sığınmacı bu şekilde geri döndü. Almanya, Amerika bu tür Suriyeli muhacirleri alıyor. Biz bir Amerika, Fransa kadar bu tür mültecilere kapımızı açamayacak kadar sıradan bir ülke miyiz?”