Erdoğan’dan Biden’a: ‘Benden sonra tufan’ anlayışıyla olmaz

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Brezilya’nın ev sahipliğinde “Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etme” temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’nın Amerikan yapımı “Ordu Taktik Füze Sistemi”ni Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğini açıklaması dünya gündemini alt üst etti. Biden’ın bu kararının ardından Rusya Federasyonu Başkanı Putin ise ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla cevap verilmesine imkân tanıyan doktrini onayladı.

Biden ile aynı zirvede buluştuktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hem ABD’ye hem de tüm dünyaya dikkat çeken uyarılarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının daha fazla silah, kan ve gözyaşı ile değil; barış çabası ve diplomasiyle sona erebileceğini belirten Cumhurbaşkanı, Biden’ın füze kararını “Savaşı körüklemek, hiç bitmemesini hatta yayılmasını sağlamak için yapılmış bir hamle” olarak niteledi:

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ERDOĞAN: TASVİP ETMİYORUZ

* “Her şeyden önce bu kararı doğru bulmadığımız gibi tasvip de etmiyoruz.

* Tüm bunlar bölgeyi ve dünyayı yeni ve büyük bir savaşın eşiğine getirebilir.

* Benden sonrası tufan anlayışıyla hiçbir yere varılmaz.

* Ukrayna ve Rusya tarafının kışkırtmalara kapılmadan, sükuneti muhafaza ederek, barışa odaklanmaları beklentimiz ve temennimizdir.

* Bu büyük hatanın oluşturduğu zeminde yapılacak en ufak yanlış, provokasyonlara kapılmak, barut fıçısına ateş atmaktan farksız olacaktır. Dolayısıyla herkese dikkatli davranmayı tavsiye ediyorum.”

TRUMP’A: SAVAŞLARI BİTİRME ADIMLARI BEKLİYORUZ

Ocak ayında Başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump’ın yeni kabinesindeki şahin isimler ve savaşlardan, Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmasına kadar ABD’nin olası politikaları da gündemdeydi. Erdoğan temkinli konuştu:

* “Seçilmiş Başkan Donald Trump her ne kadar savaşları bitireceğini söylese de yeni döneme ilişkin şimdiden yorum yapmak için çok erken.

* Biz Sayın Trump’ın savaşları bitirme söylemine inanmak istiyor, bu yönde adımlar atmasını bekliyoruz.

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* Bölgede savaşın sona erdirilmesine dair fikrimizi ve kararlılığımızı kendileriyle telefon diplomasisinde paylaştık, bundan sonraki süreçte de paylaşırız.

TÜRKİYE- ABD İLİŞKİLERİ

* İlişkilerimizi ön yargılar üzerine inşa edemeyiz. Burada çok dikkatli, çok hassas olmamız lazım.

* Biz yeni dönemde de Türkiye-ABD ilişkilerini ülkemizin menfaatleri çerçevesinde ilerletmek için gayret göstereceğiz. Sayın Trump’ın kabinesinde kimlerin olduğu, yaklaşım tarzlarını tabii ki analiz ediyor, hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz.

* Bizim için iktidara gelmeden insanların neleri söylediği, neleri düşündüğü önemsiz değil. Ancak esas olan iktidar sorumluluğunu üstlendikten sonra yaptıklarıdır. Somut adımlara göre adımlarımızı atar, tüm ihtimallere göre tasarruflarımızı yaparız.

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CHP’Lİ BELEDİYELERDE KONSER TARTIŞMASI

İç siyasette Ankara ve İstanbul başta olmak üzere CHP’li bazı belediyelerde konser yolsuzlukları iddiaları da Cumhurbaşkanı’na soruldu. “Biz konsere karşı değiliz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı bu tür şeylerle uğraşmaz” diyen Erdoğan konunun yargı boyutuna değindi:

* “Kaynakların çarçur edilmesi, yolsuzluklar yapılması ise konuyu adli boyuta taşır. Yargının yaptığı da bu boyutu araştırmaktır. Burada yolsuzluklar varsa bunları yapanlardan hukuk önünde hesabını ben inanıyorum ki savcılarımız, hakimlerimiz soracaktır.

* Ankara ve İstanbul’un trafikten toplu taşımaya, çöp toplama ve temizlikten diğer konulara temel belediyecilik hizmetlerinde ciddi sorunları var.”

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Erdoğan’dan yeni yönetime mesaj: Terör meselesini tarihe karıştıracağız

* “Biz terör meselesini tarihe karıştırma konusunda kararlıyız.

* Sınırlarımızın ötesinde, sürekli ülkemize yönelik milli güvenlik tehditleri oluşturan yapılanmalara kesinlikle tahammülümüz yoktur. Yeni muhataplarımıza da bu yaklaşım tarzımızı, hedefimizi net bir biçimde anlatırız.

* Suriye’nin kuzeyi, Amerika’nın desteklediği PKK/PYD/YPG tarafından işgal edildi. Bu bölge yalnızca bizim için değil, aynı zamanda Suriye için de son derece önemli.

SURİYE YÖNETİMİ İÇİN DE KRİTİK

* PKK/PYD/YPG’nin bu bölgeden temizlenmesi Suriye Yönetimi için de oldukça kritik.

* Bu bataklığı kurutmak için biz nasıl çaba gösteriyorsak, aynı şekilde Suriye Yönetimi’nin de bu çabayı göstermesi lazım.

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AMERİKA SURİYE’DEN ÇEKİLİRSE

* Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin oluşturacağı yeni duruma da, mevcut gerçekliğe de Türkiye olarak biz hazırız.

* Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir ve her konunun üzerindedir.

* Bu konuda Rusya ile gerekli görüşmelerimizi yapmak suretiyle Suriye’deki bu havayı bölgenin lehine çevirme gayretindeyiz.”

BAHÇELİ’YLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Terör örgütü elebaşısı Öcalan ve terör örgütüne yönelik silah bırakma” çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Erdoğan hem görüşmeyi hem de Cumhur İttifakı ile ilgili iddiaları değerlendirdi. Görüşmenin siyasi ve sosyal konjonktürde kritik önemde olduğunu söyledi:

FİKİR AYRILIĞI ASLA YOKTUR

* “Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur.

* Birileri ‘Cumhur İttifakı bölündü, çatladı’ gibi iddiaları ileri sürüyor. Ana muhalefet, eski-yeni yönetim ile belediye başkanları arasındaki kavgayı perdelemek için bu tür söylemlerden medet umuyor. Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, ‘al gülüm, ver gülüm’ düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın.

* Sayın Devlet Bahçeli’yle yaptığımız her görüşme, Cumhur İttifakı’ndaki mefkure birlikteliğinin pekiştirilmesi açısından bir fırsattır.

* Özellikle ülkemizi 40 yıllık terör kamburundan kurtarma konusundaki hassasiyetlerimiz aynı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

* Şunun bilinmesini isterim: Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik.

* Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirirken, kimsenin terörle mücadeleyi bırakmayı düşünebileceğimiz aklından dahi geçmemelidir.

* Bizim şu anda derdimiz, Suriye içerisinde 30 kilometrelik o derinliği hiçbir zaman boşa geçmeyeceğiz ve orada da bu mücadelemizi kahraman Mehmetçiklerimizle beraber sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

* Bölgemizdeki gelişmelere göre terörle mücadele stratejimizi yeniliyoruz.”

FETÖ’NÜN KURUMLARA SIZMA GİRİŞİMİ TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tuzla Piyade Okulu ve ardından Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşananlar hatırlatılarak; kritik okullara FETÖ’nün hâlâ sızma girişimleri olup olmadığı ve yeni tedbirlerin alınıp alınmadığı da soruldu. “Biz FETÖ’ye karşı asla rehavete kapılmayız” diyen Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

* “Terör örgütü “su uyur, düşman uyumaz” yaklaşımıyla pusuda beklemektedir. Onlara imkân veremeyiz, vermiyoruz.

* Tüm kurumlarımızda FETÖ’nün sızma girişimlerine karşı teyakkuz halindeyiz.

* Eğitim kurumlarımıza, özellikle de askeri ve polis okullarımıza öğrenci temini konusunda bu zamana kadar görülmemiş bir tedbirler silsilesi uyguluyoruz.

KRİTİK KURUMLARIMIZIN YIPRATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

* Kritik kurumlarımızın yıpratılmasına asla izin vermeyeceğiz.

* Güvenlik güçlerimizde ve kritik hizmetlerde görev alacak personel ile ilgili denetimleri artırmış durumdayız.

* FETÖ’nün sızma girişimlerine karşı daha etkili ve kapsamlı tedbirler geliştiriyor ve uyguluyoruz.”

MAAŞLARA DÜZENLEME

EKONOMİDE son durum hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim amacımız toplumun tüm kesimlerinin alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır” dedi. Bunun yolunun enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmekten geçtiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti:

* “Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek.

* Yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız.

ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

* Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz.

* Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz.

* Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak, kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse ‘süratle Uruguay’dan, Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım’ talimatını verdim.