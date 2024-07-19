Erdoğan'dan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın ailesine taziye mesajı

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İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınında alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildmişti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Dönertaş, hayatını kaybetmişti.
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Dönertaş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.