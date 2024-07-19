×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan'dan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın ailesine taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bergama#Şahin Dönertaş
Erdoğandan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaşın ailesine taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 13:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Haberin Devamı

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınında alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildmişti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Dönertaş, hayatını kaybetmişti. 

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Dönertaş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bergama#Şahin Dönertaş

BAKMADAN GEÇME!