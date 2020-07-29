Erdoğan’dan bayramda ‘korona’ uyarısı: Limiti iyice aşağı çekelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan’la birlikte mezar ziyareti yaptı. Önceki gece Ankara’dan İstanbul’a gelen Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak sivil plakalı makam aracıyla Karacaahmet Mezarlığı’na geçti. Cumhurbaşkanı, eşi Emine Erdoğan’la birlikte önce babası Ahmet ve annesi Tenzile Erdoğan’ın mezarlarına uğrayıp dua etti. Erdoğan çifti daha sonra yine aynı mezarlıkta bulunan Emine Erdoğan’ın babası Cemal ve annesi Hayriye Gülbaran’ın mezarlarını da ziyaret ederek dua okudu. Mezarlık çıkışında çocuklara bayram harçlığı dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere de açıklama yaptı. “Şimdiden tüm milletimin tüm İslam dünyasının kurban bayramlarını tebrik ediyorum” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Özellikle bizim bu dini bayramlarımız ağırlıklı olarak birliğin, beraberliğin müjdesi ve birer vesilesidir. Ve inanıyorum ki, insanlığın birçok sıkıntıları yaşadığı böyle bir dönemde, Kurban Bayramımız da bunlara vesile teşkil edecektir. Aynı zamanda da tabii, kurbanla beraber, fakir-fukara, dar gelirli, yoksul inşallah kurbanlarımızın etiyle de evler bu noktada şenlenecektir.

VİRÜS UYARISI

Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde. Ben bu vesile ile tekrar tüm milletimin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Tüm âliler için sevinç, birlik beraberlik vesilesi olmasını diliyorum. Ama koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edilecek. Ve bu şekilde de biz limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki bu beladan kurtulalım.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün Karacaahmet Mezarlığı’nda anne-babalarının mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kendisini bekleyen çocuklara bayram harçlığı dağıttı.