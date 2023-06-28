Erdoğan’dan bayram mesajı: Kardeşlik iklimi daha da güçlenecek

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Kurban Bayramı nedeniyle video mesaj yayımlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

DEPREMDE YÜREKLERİMİZ YANDI

“Kurban Bayramı’nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda, Kurban Bayramı’nın, vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum.

KONUTLARIN TESLİMİNE BAŞLIYORUZ

Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı fasılasız sürdürüyoruz. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde, 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere, toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız.

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İKİ DEMOKRASİ BAYRAMI

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte, artık ülkemizin sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkânına kavuştuk. Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye’yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz. Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle “iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan” aziz milletimin tüm fertlerine, yurtdışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

TÜRKİYE 5 SENE DAHA KAZANDI

Seçimlerin kazananı; tartışmasız bir şekilde 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’dir. Ülkemiz, aynı zamanda hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu dolu geçireceği altın değerinde bir 5 sene daha kazanmıştır. 29 Mayıs sabahı itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılımızı, bir hayal olmaktan çıkarıp, Allah’ın izniyle, gerçeğe dönüştüreceğiz.

Amacımız; milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde cumhuriyetimizin yeni yüzyılını, her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca yine aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetimizden asla taviz vermeyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.”

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TRAFİK KURALLARINA DİKKAT EDİN

- Erdoğanayrıca, “Hac farizasını yerine getirme niyetiyle kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum” dedi.

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki lider karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde ise Batı Şeria’da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirtti. Erdoğan, ayrıca Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan ile de telefonda görüştü.