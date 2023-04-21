Erdoğan’dan bayram mesajı: Deprem bölgesine kesintisiz imar

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Video mesajında tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Erdoğan, özetle şunları vurguladı:

“Aziz milletim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazanı şerifi daha geride bıraktık. Rabbime bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamd ediyorum. Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle ramazan ayını buruk geçirdik. Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanımızın her birine bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Asrın felaketinin yaralarını devlet, millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya doğru diyerek, yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz.”

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ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı’nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, mezar başında dua okudu.